Naomi Osaka nella bufera, snobba Victoria Mboko dopo il flop e i social la massacrano: costretta a scusarsi

Poche parole per la giapponese dopo la sconfitta nella finale di Montreal contro la giovane promessa canadese: niente complimenti a "Vicky", dimenticanza pagata a caro prezzo.

La delusione per la sconfitta, il risentimento per aver giocato la finale di un Masters 1000 contro un’intera arena che ha sostenuto a spada tratta la beniamina di casa, la voglia di scappar via il prima possibile dal centro del campo, dalle telecamere, dai riflettori puntati addosso: forse c’è tutto, forse non c’è niente di tutto questo nel clamoroso “scivolone” di Naomi Osaka, che ha scatenato una vera e propria tempesta social sulla giocatrice giapponese. La sua colpa? Aver “snobbato” Victoria Mboko dopo la sconfitta nell’ultimo atto del Canadian Open di Montreal. Apriti cielo: gliene hanno scritte di tutti i colori.

Montreal: Osaka piegata in rimonta da Mboko

Era partita bene Naomi nella finalissima contro la 18enne Vicky, protagonista a sua volta di un’incredibile cavalcata. Sei a due il punteggio per la giapponese al termine del primo set: sembrava il preludio a una vittoria in scioltezza. Invece Mboko ha reagito alla grande: dopo aver pareggiato i conti nella seconda frazione, vinta sul punteggio di 6-4, ha dominato la terza, chiudendo sul 6-1 e dando inizio ai grandi festeggiamenti. Che da Montreal hanno raggiunto Toronto, teatro della finale del Masters 1000 maschile: esultanze tanto fragorose da costringere alla momentanea interruzione del match vinto da Ben Shelton su Karen Khachanov.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Naomi dimentica Vicky: poche parole e via dal campo

Al termine della partita, l’emozione e la gioia di Mboko hanno messo in secondo piano la delusione di Osaka. A Montreal Naomi ha ritrovato la grinta e le vittorie dei giorni migliori, le è mancato però l’ultimo step, la vittoria della finale che le avrebbe consentito di conquistare un torneo tanto importante dopo le numerose difficoltà affrontate. E a fine match la campionessa asiatica ha tagliato corto, dicendo giusto qualche frase di circostanza: “Non voglio dilungarmi troppo, solo ringraziare tutti. Il mio team, i raccattapalle, gli organizzatori, i volontari. Spero abbiate passato una bella serata”. E i complimenti a Mboko? Silenzio. Dettaglio non sfuggito al popolo dei social.

Marea di critiche a Naomi Osaka, arrivano le scuse

In tanti sul web hanno sottolineato come la dimenticanza fosse ancor più grave dal momento che Mboko ha sempre ammesso di avere Osaka come idolo sin dall’inizio della sua carriera, altri hanno ricordato come la stessa Naomi, dopo la vittoria su Serena Williams agli US Open 2018, fosse stata “snobbata” dalla fuoriclasse statunitense. Per altri, semplicemente, la giapponese non ha saputo accettare con sportività la sconfitta. Una marea di critiche a cui ha provato a mettere una pezza la stessa Osaka: “Mi sono completamente dimenticata di fare le mie congratulazioni a Victoria. È stata davvero straordinaria e ci tenevo a dirlo”. Probabilmente, l’ha fatto troppo tardi. Haters e leoni da tastiera non perdonano quasi mai.