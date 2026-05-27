Naomi Osaka scatena le provocazioni al Roland Garros per il vestito iconico da red carpet all'ingresso in campo e il cambio d'abito

Complice un cambio d’epoca che nella capitale internazionale della moda francese appare un omaggio all’identità industriale e creativa di Parigi, Naomi Osaka riesce a dividere ancora una volta l’opinione pubblica, al pari dei social, a causa della scelta di combinare tennis a glamour. E non solo. Una decisione non proprio inedita, nella carriera dell’ex numero 1 del tennis mondiale che vanta precedenti, in tal senso. Il suo rientro al tennis da pro, dopo la nascita della sua primogenita, è stato accompagnato da tratti e intrecci importanti tra racchetta e sponsor, che hanno vestito e proposto Naomi come un modello riconoscibile, assoluto.

Osaka, il verdetto del campo del Roland Garros

Osaka ha sconfitto la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-3, 7-6 sul campo Suzanne Lenglen, al Roland Garros, conquistando così l’accesso al secondo turno dove affronterà la croata Donna Vekic giovedì. Ma la sua prestazione tennistica non costituisce materia di analisi, quasi chirurgica, da parte di quanto hanno ammirato il suo ingresso in campo con indosso un vistoso abito nero che richiama la Torre Eiffel e che ha provocato la prima reazione di dissenso.

Siegemund si è lamentata del trattamento di favore riservato alle “grandi star” di questo sport e del fatto che le regole non vengano sempre applicate a quante smuovano gli equilibri. Osaka, testa di serie numero 16, indossava un completo Nike realizzato su misura, il cui design è stato paragonato alla Torre Eiffel.

In campo, Naomi si è poi cambiata rimanendo con il completo dorato divenuto iconico, già, sui social: l’ensemble, tempestato di paillettes e brillantini, comprendeva anche una gonna nera e un corpetto senza maniche ricamato con perline, che ha indossato all’ingresso in campo sollevando la totalità dell’attenzione su di sé.

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L’ingresso di Naomi Osaka in campo

L’avversaria, uscita senza onore né gloria, ha espresso una certa frustrazione per il fatto che a Osaka sia stato concesso di togliersi gli indumenti esterni, in confronto al tempo che viene concesso alle giocatrici di svolgere azioni significative durante le partite. “Non me ne potrebbe importare di meno”, ha dichiarato a TNT Sports.