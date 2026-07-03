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Naomi Osaka interpreta il bianco di Wimbledon con la forza e il vigore del kimono, prezioso e incantevole

La campionessa giapponese ha fatto il suo ingresso in campo con il kimono e l'abito da sposa ricostruito da tagli pregiati che ha già stupito il pubblico londinese

Pubblicato:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Naomi Osaka ha catturato l’attenzione al suo debutto a Wimbledon 2026 presentandosi in campo con un raffinato abito tradizionale bianco, un look che rende omaggio al Giappone

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Naomi Osaka trasforma Wimbledon in un evento di alta moda

Come e più dal suo rientro all'attività agonistica, Naomi Osaka ha indossato e interpretato il bianco assoluto imposto dal regolamento di Wimbledon, con il supporto del suo staff e dei suoi sponsor divenendo una testimone, nonché attrice, di quei valori tradizionali giapponesi riconducibili a un kimono di così alto pregio, per qualità dei tessuti e attività sartoriale. Continua, dunque, la narrazione incominciata con il suo ingresso sul Court 3 per il match di debutto contro la francese Elsa Jacquemot, trasformando il terreno di gioco in una passerella , in una  performance visiva intitolata "Evolving Ceremony". Un continuum che sta portando Naomi agli ottavi, per la prima volta.

Naomi Osaka trasforma Wimbledon in un evento di alta moda ANSA

La cappa kimono per celebrare il Giappone e i suoi valori

Come si apprende, la volontà di Naomi Osaka e del suo gruppo di lavoro è di trasmettere quei valori legati alla cultura giapponese. A guidare è la cappa-kimono total white, opera della designer di base a Tokyo Hana Yagi che in collaborazione con lo stylist Marty Harper hanno reso quell'imposizione un veicolo di contesti, odori, tradizioni.

La cappa kimono per celebrare il Giappone e i suoi valori ANSA

La libertà di espressione e il ruolo del fashion a Wimbledon

Quanto introdotto da Naomi ha avuto un effetto imitazione innegabile e importante, se vogliamo aggiungere elementi a questa costruzione. Pensiamo al torneo maschile e a chi, ambassador di Hugo Boss, è entrato in campo mutando stile e abito in pochi secondi. Un'immagine potente realizzata nel pieno rispetto del total white.

La libertà di espressione e il ruolo del fashion a Wimbledon ANSA
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