Come e più dal suo rientro all'attività agonistica, Naomi Osaka ha indossato e interpretato il bianco assoluto imposto dal regolamento di Wimbledon, con il supporto del suo staff e dei suoi sponsor divenendo una testimone, nonché attrice, di quei valori tradizionali giapponesi riconducibili a un kimono di così alto pregio, per qualità dei tessuti e attività sartoriale. Continua, dunque, la narrazione incominciata con il suo ingresso sul Court 3 per il match di debutto contro la francese Elsa Jacquemot, trasformando il terreno di gioco in una passerella , in una performance visiva intitolata "Evolving Ceremony". Un continuum che sta portando Naomi agli ottavi, per la prima volta.

ANSA