Napoletani furiosi con l'Uefa: "Ma che scelta è?”

Grande soddisfazione per la prestazione offerta, decisamente meno per il risultato ottenuto: questo lo stato d’animo dei tifosi del Napoli nelle ore successive al pareggio con il Barcellona in Champions League.

La scelta dell’Uefa

Sui social dedicati alla squadra azzurra, però, c’è anche un altro argomento che tiene banco, ovvero la scelta dall’Uefa di Sergio Busquets come Man of the Match, uomo partita. “Con la palla ha cercato di gestire i tempi di gioco e il suo passaggio a Semedo ha contribuito al gol del pari. Senza la palla ha mantenuto l’equilibrio della squadra”, si legge nelle motivazioni del premio che, però, non sono piaciute ai tifosi napoletani.

I supporter azzurri si sarebbero aspettati che il premio fosse assegnato a Dries Mertens o a qualcuno dei suoi compagni di squadra. Inoltre Busquets non è stato esattamente un esempio di fair play, fattore di cui l’Uefa tiene solitamente conto.

Tifosi infuriati

“Vergogna! Ha infortunato il nostro Ciro – scrive su Facebook Renata facendo riferimento al fallo commesso dal catalano che ha causato l’uscita dal campo di Mertens – doveva essere espulso altro che premiato. Ma un arbitro quaquaraquà ci è toccato e questo è il risultato”.

“Scandaloso – aggiunge Mauro – invece di premiare Mertens… cose da pazzi”. Giulia, come molti altri tifosi del Napoli, sostiene che Busquets avrebbe dovuto lasciare il campo per i falli commessi durante la gara. “Il migliore in campo che doveva lasciare il campo già dopo 30’… Ma è una barzelletta?”.

Stessa tesi per Ciriaco: “Era da cartellino rosso il fallo su Mertens, altro che migliore in campo”. Ettore commenta con sarcasmo: “Effettivamente… fa fuori dalla partita Mertens e imbuca per il pareggio… migliore in campo a mani basse”.

Ma anche tra i napoletani c’è chi ammette la grande gara di Busquets, come Roberto: “A prescindere dal fallo e tutto quanto, questo è un signor giocatore. In assoluto il più forte in quel ruolo!”. “Non a caso gioca titolare da più di 10 anni in una squadra top mondiale”, la chiosa di Ciro.

SPORTEVAI | 26-02-2020 10:20