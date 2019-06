“Napoletani, James è solo l’inizio”

“È fatta”. Così il Corriere dello Sport titola oggi sulla trattativa tra il Napoli e James Rodriguez. Il fantasista colombiano è vicinissimo agli azzurri, dopo che Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto. I tifosi napoletani fremono, attendono l’ufficialità del trasferimento del giocatore attorno al quale Carlo Ancelotti costruirà la squadra che nella prossima stagione darà l’assalto alla Juventus e allo scudetto.

IL TWEET. In questo clima, ci pensa Carlo Alvino a incendiare l’animo dei supporter napoletani con un altro tweet che non è passato inosservato. Nonostante un linguaggio alquanto enigmatico, il giornalista fa capire che il colombiano non sarà l’unico grande colpo che il Napoli metterà a segno in questo calciomercato. “Tre son le cose che voglio da te – twitta Alvino -. Il tre è perfetto, perché numero della totalità cosmica: cielo, terra, uomo”. Ovvio che per i tifosi il numero tre a cui fa riferimento il giornalista riguarda il numero di grandi acquisti che il Napoli ha intenzione di mettere a segno.

IL QUIZ. Nei commenti, i follower di Alvino tentano di indovinare, anche se il gioco sembra piuttosto facile: Manolas e Lozano sono gli altri sogni dei napoletani. “Manolas, forse nello scacchiere è il più importante dei 3, paradossalmente anche più di James! Almeno secondo me!”, scrive Giuseppe esprimendo la sua preferenza per il centrale della Roma. Comico Cifra, che ricorre al napoletano per raccontare l’ansia provata dai tifosi azzurri: “Ueeee! Sti notizie ve l’avita fa asci a miezjuorno, accusi durmimm”. Ovvero: “Queste notizie dovete farle uscire a mezzogiorno, così la notte possiamo dormire”. “Aurelio is on fire”, spiega invece Pietro utilizzando l’inglese. E il fuoco della passione, mai come oggi, sta bruciando il tifo azzurro.

