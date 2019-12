Napoletani preoccupati per i rinforzi: “Sostituiranno loro due”

Come sarà il Napoli del futuro? Se lo chiedono preoccupati i tifosi azzurri, soprattutto ora che il mercato di gennaio si avvicina e le voci riguardanti possibili affari del club azzurro si moltiplicano. La Gazzetta dello Sport rilancia la notizia della trattativa con il Verona per il difensore Rrahmani e per il centrocampista Amrabat, due giocatori protagonisti di un’ottima stagione finora, ma che non convincono a pieno i tifosi azzurri.

PRONTI A PARTIRE? Soprattutto, i napoletani temono che l’arrivo dei due giocatori dell’Hellas possa rappresentare il preludio all’addio di due colonne della squadra. “Sono due buone alternative – scrive Diego in una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro – , ma non all’altezza di prendere il posto di Allan e Koulibaly come titolari qualora fossero ceduti a giugno. Se accadesse questo, sarebbe un segno di ridimensionamento”.

Vincenzo non è d’accordo: “come era un segno di ridimensionamento Di Lorenzo…”, ovvero la grande rivelazione della stagione del Napoli.

Ma in generale i tifosi azzurri restano scettici e vorrebbero tenersi stretti il centrocampista brasiliano e il difensore senegalese: “Allan e K2 una società seria non li fa partire – spiega Enzo – . Non è vendendo i migliori che ci si rafforza. Non sono certo a fine carriera”.

FIDUCIA IN ADL. Silvio mostra fiducia nelle mosse della società, brava in passato a pescare grandi giocatori da club che non appartengono all’élite del calcio italiano o internazionale: “Rrahmani e Amrabat non sono buoni come non erano buoni Allan e KK quando vennero presi… dall’Udinese e Genk! Due squadre mediocri per giocatori mediocri… e invece ora sono indispensabili! Fate i tifosi che è meglio, per fare i manager c’è sempre la PlayStation”.

Anche a Fabio i due del Verona piacciono: “Questi sono i calciatori che può comprare il Napoli, giovani promesse che hanno voglia di imporsi nel calcio che conta. D’altra parte dobbiamo rifondare la squadra e iniziare un nuovo progetto tecnico. L’anno prossimo l’obiettivo sarà rientrare in Europa”.

SPORTEVAI | 24-12-2019 10:20