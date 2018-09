Napoli a due punte: Inglese si mangia le mani

Qualche pentimento per Roberto Inglese, che ha lasciato il Napoli per il Parma e ora sta vedendo i partenopei giocare con uno schema che gli avrebbe forse garantito più spazio.

Lo ha ammesso senza giri di parole il suo agente, Roberto Sopranzi, che è intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' in vista della sfida proprio tra ducali e partenopei. "Sapendo di un attacco a due, con lo schema 4-4-2, forse avremmo preso una decisione diversa", la sua ammissione.

"Per lui è un bel momento. Lo merita per il suo spirito di sacrificio, in più sta segnando e questo raddoppia la soddisfazione. Una chiamata in Nazionale? Sinceramente ci speriamo", ha concluso il procuratore.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 23:50