Napoli, a gennaio Llorente fa le valigie

A gennaio, salvo imprevisti, Llorente lascerà il Napoli (alla stregua di Milik). Lo spagnolo, 35 anni, è alla ricerca di un nuovo club dove poter giocare con più continuità o, comunque, avere dello spazio, visto che con gli azzurri non sta giocando mai.

Tante le opzioni. Da non escludere un suo ritorno in Spagna. In Italia sarebbero tanti i club pronti a farsi avanti (Llorente è in scadenza di contratto). Attenzione anche alla Juventus. Sarebbe un ritorno per lo spagnolo che ha indossato la casacca bianconera per due stagioni (2013/15). E’ stato compagno di Pirlo.

OMNISPORT | 30-11-2020 07:57