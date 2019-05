Napoli, accordo a sorpresa con un big della Serie A

Per il Napoli è già mercato. La prima stagione dell’era Ancelotti si è chiusa con la conferma del secondo posto alle spalle di una Juventus dimostratasi inarrivabile, ma senza titoli. Sfumato già dopo la fase a gironi il sogno di fare strada in Champions League, gli azzurri non sono riusciti a fare strada neppure in Europa League e in Coppa Italia, causando qualche malumore in seno alla tifoseria.

Il futuro però è già tracciato con il chiaro obiettivo di ridurre il gap dalla Juventus e reggere l’urto della nuova Inter che sembra voler fare sul serio in vista della prossima stagione.

Nonostante le parole misteriose pronunciate da Carlo Ancelotti al termine della partita contro l'Inter, vinta per 4-1, sull’esistenza di una clausola “misteriosa” sul proprio contratto, la permanenza sulla panchina azzurra del tecnico emiliano non sembra in discussione ed anzi sono già tanti i nomi di possibili acquisti associati alla società del presidente De Laurentiis.

L’ultimo è piuttosto clamoroso, perché riguarda uno dei migliori giocatori per rendimento del campionato che va a concludersi. Il Napoli avrebbe infatti già raggiunto un’intesa con Josip Ilicic, trascinatore dell’Atalanta a un passo dalla storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League.

Lo sloveno, autore di 12 gol in stagione, compreso quello pesantissimo sul campo della Juventus nella penultima giornata, sarebbe pronto a passare al Napoli firmando un contratto di tre anni da 2,2 milioni netti a stagione.

Prima di poter ritenere concluso quello che sarebbe il primo colpo del mercato estivo 2019 il Napoli dovrà però intavolare una trattativa con l’Atalanta. La scadenza del contratto di Ilicic, che pochi mesi fa ha rinnovato solo fino al 2020, sembra però giocare a favore del Napoli, pronto a mettere sul piatto il cartellino di Roberto Inglese, valutato 15 milioni e destinato a tornare alla base dopo il prestito al Parma.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 16:38