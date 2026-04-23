Napoli, Conte dice addio: le divergenze con De Laurentiis sul progetto. Italiano, Maresca e De Rossi nella lista dei sostituti

Le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere della Sera rivelano che Antonio Conte è sempre più distante da Napoli e non c’entra solo l’interesse per la panchina della nazionale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il futuro di Antonio Conte è sempre più distante da Napoli. Sono queste le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere della Sera che esattamente come successo un anno fa sembra pronto a dire addio alla panchina partenopea. Ma c’è una differenza sostanziale rispetto alla scorsa stagione, in quella circostanza c’era uno scudetto non solo da conquistare ma che è diventato un punto di riferimento su cui provare a costruire un futuro.

Le divergenze con De Laurentiis

A rivelare di un’avvenuta frattura tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis è un articolo del Corriere della Sera. Secondo il quotidiano la distanza tra le due parti si sarebbe fatta sempre più importante anche se a legarle c’è ancora un anno di contratto. E se il tecnico spinge per l’addio, stavolta da parte del presidente sembra non esserci la volontà di tenerlo legato a tutti i costi, come invece ha fatto lo scorso anno. Secondo il Corriere, il tecnico pugliese non si riconosce più nel progetto ed è la stessa dinamica che ha vissuto all’Inter dopo lo scudetto del 2021. Il problema principale sarebbe rappresentato dalla volontà di Conte di controllare tutti gli aspetti legati alla squadra, dal mercato alla gestione del gruppo e in questo momento sente che le cose non vanno in quella direzione.

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Il richiamo della nazionale

Ad aggiungere pepe sulla situazione c’è anche la situazione della nazionale italiana con la rifondazione che dovrebbe cominciare proprio la prossima estate. Si aspetta la nomina del nuovo presidente della FIGC con Malagò che in questo momento sembra essere il grande favorito. E i nomi per la panchina, benché ne siano circolati tanti, sono ristretti principalmente a Conte e Allegri (con Guardiola che rappresenta più una suggestione che una pista concreta), che potrebbero decidere di abbandonare l’avventura con i propri club per vestire i panni dei “salvatori” della nazionale italiana, alle prese con uno dei momenti più brutti della sua storia. Per il pugliese si tratterebbe di un ritorno, per il toscano di una prima volta che andrebbe ad arricchire la sua carriera.

Da Italiano a Maresca passando per De Rossi: i sostituti

Di certo Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. E’ successo già una volta in passato, quando Luciano Spalletti lasciò l’azzurro dopo la stagione dello scudetto e il presidente partenopeo diede il via a un’annata di autentici disastri. Stavolta il patron vuole farsi trovare pronto anche se i nomi che circolano lasciano pensare a un ritorno al passato. La lista dei possibili sostituti è lunga, anzi lunghissima. Ma il presidente azzurro sembra andare in una direzione diversa rispetto alla quella che ha portato Conte a Napoli. L’intenzione è quella di puntare su un tecnico alla sua prima avventura in una big come Vincenzo Italiano che dopo l’esperienza alla Fiorentina ha fatto bene anche al Bologna e sembra pronto per il grande salto. In lizza c’è anche Maresca che ha pagato il caos totale che regna al Chelsea ma che nel giro di pochissimo tempo ha dimostrato di aver messo a frutto gli insegnamenti appresi da Guardiola.

L’esperienza in una big l’ha già fatta l’ultimo nome che si aggiunge alla lista, quello di Daniele De Rossi. L’avventura a Roma si è conclusa nel peggiore dei modi soprattutto per colpa del club ma al Genoa “Capitan Futuro” ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per confrontarsi con realtà importanti. Più sperimentale invece la pista che porta a Fabio Grosso, reduce da una bellissima esperienza sulla panchina del Sassuolo dopo aver fatto benissimo al Frosinone ma sicuramente meno al Lione. Ma c’è anche la possibilità di contare sull’usato sicuro. Il ritorno di Maurizio Sarri sarebbe romantico ma i rapporti con il presidente non sono mai stati idilliaci, mentre Roberto Mancini potrebbe rappresentare un tecnico di fama e continuità che però manca da parecchio su palcoscenici importanti a livello di club.