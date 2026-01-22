Napoli, l’addio di Lang spiana la strada a Manna: perché Ezzalzouli e Giovane sono in cima alla lista del d.s.

Tutto pronto per il passaggio dell’olandese al Galatasaray, per rimpiazzarlo il dirigente punta sull’astro nascente del Betis e sulla rivelazione del Verona

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con Noa Lang pronto a trasferirsi al Galatasaray il Napoli può finalmente affondare il colpo per il nuovo attaccante da fornire ad Antonio Conte: in cima alla lista del d.s. Giovanni Manna ci sono Abde Ezzalzouli, astro nascente del Betis, e Giovane, una delle rivelazioni della serie A col Verona.

Napoli, Lang pronto a volare al Galatasaray

Noa Lang è ormai un ex giocatore del Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis ha definito il passaggio dell’attaccante olandese al Galatasaray con la formula del prestito oneroso per 2 milioni di euro, accompagnato dal diritto di riscatto in favore del club turco fissato a 30 milioni. Il Napoli metterà a bilancio questa cifra soltanto a fine stagione – se il Gala deciderà di riscattare Lang – ma intanto libera spazio nel monte ingaggi (Lang guadagnava 2,8 milioni di euro netti) e dunque potrà inserire in organico un nuovo attaccante nonostante l’obbligo del mercato a saldo zero che al momento non sembra verrà rimosso dalla Figc.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le idee di Manna: Ezzalzouli del Betis

In cima alla lista del d.s. Giovanni Manna ci sono due nomi: il primo è quello di Abdessamad Ezzalzouli, detto anche semplicemente Abde, 24enne esterno offensivo del Betis e titolare del Marocco protagonista della rocambolesca e amara sconfitta nella finale di Coppa d’Africa. Ezzalzouli, in possesso di cittadinanza spagnola, è un trequartista di piede destro dotato di un buon dribbling e di un primo passo esplosivo. Può giocare da ala sinistra o nel mezzo spazio, non è un bomber – 7 gol in stagione finora, 23 in 5 anni da professionista – ma ha ampi margini di miglioramento pur vantando già una buona esperienza internazionale: col Marocco ha giocato anche i Mondiali 2022 e col Betis vanta 29 presenze nelle coppe europee.

L’alternativa Giovane

Giovane ha caratteristiche diverse da Ezzalzouli, a cominciare dal piede mancino (la sua arma migliore) e dai movimenti da seconda punta, ma in comune col marocchino ha un potenziale molto alto: non è un caso che anche Lazio e Inter si siano interessati all’attaccante del Verona, nonostante questi abbia segnato solo 3 gol nel girone di andata della Serie A.

Betis e Verona, club amici

Al di là della qualità dei giocatori e di una valutazione simile per il loro cartellino – 20-25 milioni per Ezzalzouli, 15-20 per Giovane – però, c’è un altro motivo che ha spinto Manna a interessarsi proprio a loro. Con l’obbligo del mercato a zero, il Napoli non potrà investire già a gennaio cifre ingenti per l’acquisto dei cartellini dei nuovi giocatori, ma dovrà orientarsi su una formula come il prestito con obbligo o diritto di riscatto: un vincolo che ha spinto il d.s. a dialogare con società con cui il Napoli è in ottimi rapporti.

In passato il club di De Laurentiis e il Betis hanno già concluso operazioni importanti, come quelle riguardanti Fabian Ruiz e Natan, oggi difensore del club di Siviglia. E anche il Verona è stato negli scorsi un interlocutore affidabile per il Napoli, basti pensare agli affari Rrahmani e Ngonge. Con Antonio Conte che preme per avere rinforzi le buone relazioni con club amici potrebbero ridurre i tempi di attesa per la chiusura delle trattative ed essere decisive per il lavoro di Manna.