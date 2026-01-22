Napoli, l’addio di Lang spiana la strada a Manna: perché Ezzalzouli e Giovane sono in cima alla lista del d.s.

Con Noa Lang pronto a trasferirsi al Galatasaray il Napoli può finalmente affondare il colpo per il nuovo attaccante da fornire ad Antonio Conte: in cima alla lista del d.s. Giovanni Manna ci sono Abde Ezzalzouli, astro nascente del Betis, e Giovane, una delle rivelazioni della serie A col Verona.
Noa Lang è ormai un ex giocatore del Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis ha definito il passaggio dell’attaccante olandese al Galatasaray con la formula del prestito oneroso per 2 milioni di euro, accompagnato dal diritto di riscatto in favore del club turco fissato a 30 milioni. Il Napoli metterà a bilancio questa cifra soltanto a fine stagione – se il Gala deciderà di riscattare Lang – ma intanto libera spazio nel monte ingaggi (Lang guadagnava 2,8 milioni di euro netti) e dunque potrà inserire in organico un nuovo attaccante nonostante l’obbligo del mercato a saldo zero che al momento non sembra verrà rimosso dalla Figc.
In cima alla lista del d.s. Giovanni Manna ci sono due nomi: il primo è quello di Abdessamad Ezzalzouli, detto anche semplicemente Abde, 24enne esterno offensivo del Betis e titolare del Marocco protagonista della rocambolesca e amara sconfitta nella finale di Coppa d’Africa. Ezzalzouli, in possesso di cittadinanza spagnola, è un trequartista di piede destro dotato di un buon dribbling e di un primo passo esplosivo. Può giocare da ala sinistra o nel mezzo spazio, non è un bomber – 7 gol in stagione finora, 23 in 5 anni da professionista – ma ha ampi margini di miglioramento pur vantando già una buona esperienza internazionale: col Marocco ha giocato anche i Mondiali 2022 e col Betis vanta 29 presenze nelle coppe europee.
Giovane ha caratteristiche diverse da Ezzalzouli, a cominciare dal piede mancino (la sua arma migliore) e dai movimenti da seconda punta, ma in comune col marocchino ha un potenziale molto alto: non è un caso che anche Lazio e Inter si siano interessati all’attaccante del Verona, nonostante questi abbia segnato solo 3 gol nel girone di andata della Serie A.
Al di là della qualità dei giocatori e di una valutazione simile per il loro cartellino – 20-25 milioni per Ezzalzouli, 15-20 per Giovane – però, c’è un altro motivo che ha spinto Manna a interessarsi proprio a loro. Con l’obbligo del mercato a zero, il Napoli non potrà investire già a gennaio cifre ingenti per l’acquisto dei cartellini dei nuovi giocatori, ma dovrà orientarsi su una formula come il prestito con obbligo o diritto di riscatto: un vincolo che ha spinto il d.s. a dialogare con società con cui il Napoli è in ottimi rapporti.
In passato il club di De Laurentiis e il Betis hanno già concluso operazioni importanti, come quelle riguardanti Fabian Ruiz e Natan, oggi difensore del club di Siviglia. E anche il Verona è stato negli scorsi un interlocutore affidabile per il Napoli, basti pensare agli affari Rrahmani e Ngonge. Con Antonio Conte che preme per avere rinforzi le buone relazioni con club amici potrebbero ridurre i tempi di attesa per la chiusura delle trattative ed essere decisive per il lavoro di Manna.