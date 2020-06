Napoli, ADL a Castel Volturno per tanti rinnovi

Nella giornata di oggi, De Laurentiis è atteso a Castel Volturno per fare il punto della situazione a poche ore dalla sfida di Coppa Italia con l'Inter e per parlare di possibili rinnovi di contratto con diversi elementi azzurri.

Possibile che già oggi si arrivi alle firme per i rinnovi di Mertens e Zielinski. Confronto anche con Gattuso (sarebbe già pronto un contratto triennale per blindarlo) e Callejon, in scadenza di contratto, che dovrebbe proseguire la sua avventura al Napoli.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 09:28