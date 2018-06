Napoli al tappeto: dopo Torreira sfuma un altro grande obiettivo

Il Napoli dovrà cercare nuovi obiettivi sul mercato per rinforzare la rosa, visto che nelle ultime ore sono definitivamente sfumati due grandi obiettivi della dirigenza partenopea. Il primo è Lucas Torreira: il centrocampista della Sampdoria è stato inseguito per diversi mesi dal club azzurro, ma alla fine è stato l'Arsenal ad aggiudicarselo. Il club inglese verserà 30 milioni di euro nelle casse della società blucerchiata, mentre il giocatore uruguaiano firmerà un contratto di quattro anni a circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Non è stata però questa l'unica beffa per il club di Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo Giuntoli era infatti da diversi mesi in trattativa con il Bayer Leverkusen per l'acquisto di Bernd Leno, estremo difensore tedesco che sarebbe dovuto essere l'erede di Pepe Reina, trasferitosi al Milan. Sembrava che il trasferimento del portiere classe 1992 fosse solo una questione di tempo e invece dalla Germania è arrivata la doccia fredda. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Sport Bild, l'Arsenal si sarebbe nuovamente inserito nella trattativa e sarebbe già vicino alla conclusione dell'affare. I Gunners avrebbero offerto al club tedesco 25 milioni di euro per il cartellino dell'estremo difensore e sarebbe già stato trovato l'accordo con il calciatore. Il Bayer Leverkusen non ha ancora dato l'ok definitivo al trasferimento, ma le sensazioni sono piuttosto positive e l'affare si farà.

Dopo questo doppio sgambetto da parte dell'Arsenal, il Napoli dovrà ora correre al riparo alla ricerca di nuovi obiettivi. A centrocampo i nomi caldi sono quelli di Mousa Dembelè del Tottenham e di Fabian Ruiz del Betis Siviglia. Per quanto riguarda il portiere, il favorito numero uno è Salvatore Sirigu, esperto portiere del Torino, particolarmente gradito al neo allenatore azzurro Carlo Ancelotti. Resta viva anche la pista che porta ad Andriy Lunin, giovane e promettente estremo difensore ucraino.

