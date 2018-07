Napoli, Alex Meret operato

Alex Meret è stato operato nella giornata di giovedì dopo l’infortunio in allenamento che gli farà saltare il resto della preparazione con la squadra.

L’ex Spal è approdato in azzurro per essere il portiere titolare del nuovo corso firmato Carlo Ancelotti. Ora sarà Karnezis a difendere i pali dei partenopei.

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, la società di Aurelio De Laurentiis ha voluto aggiornare i tifosi sulle condizioni del giovane estremo difensore: “Alex Meret è stato operato oggi alla Clinica Pineta Grande per la riduzione della frattura dell’ulna sinistra. Gli è stata applicata una piccola placca per dare una stabilità primaria che favorisca la corretta guarigione e riduca i tempi di immobilizzazione. Tra circa 4 settimane, il calciatore si sottoporrà ad un controllo per stabilire i corretti tempi di guarigione".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 17:50