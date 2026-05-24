Napoli, Alisson e Lobotka le ultime beffe dell'anno: la fotografia di un anno intero in 38 minuti

Conte nel giorno dell'addio con l'Udinese perde due pedine dopo mezzora, una maledizione iniziata nella pre-season e che si è protratta fino alla fine

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Resterà il piazzamento importante, resterà la Supercoppa vinta e resteranno alcune partite da applausi ma la stagione del Napoli, che si chiude oggi contro l’Udinese, sarà ricordata anche per i tantissimi infortuni, quasi tutti di tipo muscolare, che hanno privato Conte di giocatori importanti per periodi lunghi o lunghissimi. Come fosse l’emblema per la stagione anche all’ultima giornata si registrano infortuni pesanti con i partenopei che hanno perso dopo poco più di mezzora del primo tempo due titolari: prima Alisson e poi Lobotka.

Alisson out dopo soli 8′

Dura appena 8 minuti la partita di Alisson: il tempo di sfiorare il gol con un bel destro piazzato nell’angolino deviato splendidamente da Okoye e il brasiliano è costretto ad arrendersi. Dopo uno scatto per cercare di raggiungere un pallone sulla sinistra si ferma, si tocca il muscolo e cade a terra. Niente da fare, deve uscire e al suo posto entra De Bruyne.

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Lobotka si arrende al 38′

Il replay al 38′: tocca a Lobotka fermarsi per un problema muscolare: esce anche lui, sostituito da Gilmour. Una fotografia implacabile di un anno costellato da infortuni.

Da Lukaku a De Bruyne e Di Lorenzo: l’anno nero in infermeria

Mai nella storia recente l’infermeria del Napoli era stata tanto affollata. Si è cominciato subito, con Romelu Lukaku che si è infortunato ad agosto in un’amichevole contro l’Olympiakos. Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e stagione totalmente compromessa. E’ il calciatore che ha saltato più partite: 31 gare, tre delle quali passate comunque in panchina senza poter essere utilizzato prima della decisione di tornare in Belgio per preparare meglio i Mondiali.

Subito dietro c’è Kevin De Bruyne, fermo per 28 partite, ma la lista è lunga. Frank Anguissa ha saltato 24 partite, mentre Billy Gilmour è rimasto fuori per 23. Alex Meret invece ha saltato 19 partite, Amir Rrahmani 17, mentre David Neres si è fatto male il 4 gennaio e non è più rientrato. Poi si contano gli stop di Scott McTominay: 6, Leonardo Spinazzola: 6, Giovanni Di Lorenzo, fermo 100 giorni e Vergara, che si è infortunato a marzo contro il Torino e ha finito lì la stagione. Stanislav Lobotka poi era recidivo, aveva già saltato 7 partite in precedenza.