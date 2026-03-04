Napoli, allarme Lobotka e Gilmour non regge i 90’: per Conte due alternative al rilancio immediato di Anguissa

Un sovraccarico muscolare può escludere lo slovacco dalla gara col Torino, ma il suo sostituto non ha giocato più di 20’ dal rientro: il tecnico deve inventarsi una nuova soluzione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I rientri di un paio di big sono all’orizzonte, ma intanto il Napoli si ritrova con una nuova emergenza a centrocampo per la gara di venerdì col Torino: Stanislav Lobotka va verso l’esclusione a causa di un problema muscolare, al suo posto giocherà Billy Gilmour che non ha però i 90’. Antonio Conte può programmare una staffetta con Frank Anguissa, che sarà convocato dopo 3 mesi di stop: due le alternative al rilancio immediato del camerunese.

Napoli, riposo obbligato per Lobotka

Meglio andarci cauti con i problemi muscolari: questa la filosofia adottata dallo staff medico del Napoli e dallo stesso Antonio Conte dopo i tanti infortuni patiti in questa stagione. E cautela è da ieri la parola d’ordine per Stanislav Lobotka: il centrocampista è alle prese con un sovraccarico muscolare e quasi certamente non verrà rischiato dal tecnico salentino nella gara di venerdì sera contro il Torino. Il Napoli è a corto di uomini a centrocampo, ma Conte vuole evitare di perdere a lungo Lobotka – già vittima di un infortunio muscolare a ottobre – e quindi è intenzionato a tenere a riposo il regista slovacco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gilmour non ha i 90’, Anguissa da scoprire

In mezzo al campo, vicino all’inamovibile Eljif Elmas, dovrebbe dunque trovare spazio Billy Gilmour: una scelta obbligata per Conte, dato che non ci sono altri centrocampisti centrali di ruolo a disposizione. O meglio, uno ci sarebbe: si tratta di Frank Anguissa, che in settimana si è finalmente allenato con la squadra e dovrebbe essere convocato per la sfida con i granata. Dopo tre mesi di stop, però, il camerunese non solo non può partire dal 1’, ma probabilmente non è pronto neanche per giocare più di una decina di minuti.

Conte potrebbe optare per una staffetta con Gilmour, ma lo stesso scozzese ha finora accumulato appena 28’ in due partite dal suo rientro dall’infortunio: 11’ contro la Roma, 17’ contro il Verona. Non ha i 90’ nelle gambe e anche arrivare a 80’, per poi lasciare spazio ad Anguissa, potrebbe essere rischioso.

Vergara arretra

Quali le alternative allora per il finale di partita? La prima è l’arretramento di Antonio Vergara alla posizione di centrocampista, con Giovane o Matteo Politano nel ruolo di trequartista: con la maglia del Napoli il 23enne di Frattamaggiore ha giocato in mediana soltanto una partita, l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, firmando tra l’altro l’assist per il momentaneo 1-0 di Lorenzo Lucca.

Ad affiancare Vergara a centrocampo c’era proprio Elmas, ma in quella partita il mancino azzurro si dedicò quasi esclusivamente alla fase offensiva, mentre contro il Torino sarà probabilmente chiamato anche a darsi da fare in copertura.

L’esperimento Gutierrez

La seconda opzione per far rifiatare Gilmour a gara in corso sarebbe inedita: accanto a Elmas potrebbe trovare spazio Miguel Gutierrez, che ai tempi del Girona ha disputato qualche gara da centrocampista, anche se in una mediana a tre. Gutierrez è sufficientemente rapido, sveglio tatticamente, ha un buona predisposizione al recupero palla, oltre che spirito di sacrificio, come già dimostrato quando è stato utilizzato sulla fascia destra, di certo non la sua preferita. La coppia Elmas-Gutierrez nel finale della gara col Torino potrebbe rappresentare l’ultimo esperimento di Conte per un Napoli in eterna emergenza.