Napoli, Allegri al posto di Conte è già successo: quando Max andò al ristorante di lusso con 10 euro

Allegri è il nome buono per la panchina del Napoli: potrebbe essere riproposta la staffetta tra Conte e il livornese, come già avvenuto alla Juventus nell'estate del 2014

La staffetta tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri potrebbe essere riproposta al Napoli dopo il passaggio di consegne nel 2014 alla Juventus, in seguito alla “fuga” di Conte poco prima dell’inizio della stagione. Quando Max andò al “ristorante di lusso con 10 euro” e perché è lui il favorito per la panchina del Napoli.

Allegri al Napoli, la staffetta con Conte

Massimiliano Allegri è il nome buono per la panchina del Napoli, appena rimasta orfana di Antonio Conte, ai saluti dopo due anni all’ombra del Vesuvio, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni in Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe riproporsi il passaggio di consegne avvenuto nel 2014 alla Juventus, quando Conte, il 14 luglio, dopo il primo giorno di ritiro estivo, per divergenze sul mercato, ricorse alla rescissione consensuale del contratto per liberarsi dai bianconeri ai quali era legato per un’altra stagione, dopo tre scudetti di fila, il secondo con 102 punti all’attivo.

Conte, Allegri e il ristorante di lusso con 10 euro

Conte si “ribellò” al mercato al risparmio condotto da Marotta e Paratici e al mancato arrivo di Alexis Sanchez, passato poi dal Barcellona all’Arsenal per 40 milioni di euro, cifra fuori portata per le casse della Juventus, che già attraversava un momento poco sereno sul piano economico, tanto da dover attendere prima di sferrare l’assalto a Juan Cuadrado, altro pallino di Conte, poi trasferitosi dalla Fiorentina dopo l’arrivo di Allegri.

Iconica fu la frase di Conte: “Non si può andare in un ristorante di lusso con 10 euro”. In quel “ristorante” fu invitato a mangiare Massimiliano Allegri, contestato al suo arrivo dai tifosi bianconeri per il passato da tecnico del Milan, ma capace, poi, di vincere 5 scudetti consecutivi e di portare due volte la Juventus in finale di Champions League.

Allegri, tecnico ideale per il Napoli

Allegri sarebbe il tecnico ideale per il Napoli secondo Gianluca Di Marzio proprio perché ha già preso in corsa una squadra allenata da Antonio Conte, “che lavora molto sulla testa dei giocatori e li spreme”, dice il giornalista Sky, mentre Allegri “li sa gestire con un approccio diverso”.

La soluzione ideale anche per il modo in cui gioca Allegri, che a Napoli troverebbe la soluzione più idonea alla ripartenza dopo il flop al Milan. L’alternativa al livornese è Vincenzo Italiano, “due profili completamente diversi” prosegue Di Marzio, entrambi sondati e in corsa per la panchina azzurra.

Allegri, però, sarebbe il favorito, anche perché con il ds Manna ha già lavorato ai tempi della Juventus (i due si sono incontrati a cena qualche sera fa, ancor prima dell’esonero subito dal Milan). Il giovane dirigente sceglierebbe di buon grado Allegri, che inoltre – e non è poco – ha un buon rapporto con De Laurentiis. Se son rose…