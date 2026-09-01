Napoli, rivoluzione di Allegri per l’Inter: due esclusi eccellenti, per Anguissa si addensano nubi sul rinnovo

Il tecnico intenzionato inserire fino a quattro novità di formazione a San Siro: il camerunese rischia il posto da titolare, dubbi anche sul suo futuro

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Massimiliano Allegri è intenzionato a cambiare profondamente il Napoli nella partita contro l’Inter: il tecnico potrebbe inserire fino a quattro novità nella formazione, escludendo anche due pilastri degli ultimi anni. Tra loro Frank Anguissa, sul cui rinnovo tornano ad addensarsi nuove ombre.

Allegri pronto a rivoluzionare il Napoli

Dopo la sconfitta col Como l’analisi di Massimiliano Allegri non s’è concentrata sul livello di gioco raggiunto dal Napoli, ma sui singoli errori che hanno favorito le due reti della squadra lariana. Tuttavia anche il tecnico toscano sa che la sua squadra può fare meglio, anzi sarà chiamata ad alzare qualità e attenzione nella prossima delicatissima sfida di campionato, il big match di sabato sera a San Siro contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri sarebbe intenzionato a operare una mini-rivoluzione, rilanciando da titolari Leonardo Spinazzola, Kevin De Bruyne, Antonio Vergara e Alisson Santos.

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Napoli, tornano Spinazzola e Alisson Santos

Le ampie rotazioni, d’altra parte, sono sempre state una caratteristica di Allegri quando si è trovato ad allenare squadre impegnate su più fronti. E il Napoli, dopo l’Inter, ha in calendario l’esordio in Champions League al Maradona contro l’Arsenal, in programma mercoledì 9 settembre. Per la gara di Milano, dunque, Spinazzola dovrebbe prendere il posto di Mathias Olivera e Alisson Santos quello di Noa Lang; qualche dubbio in più, invece, su chi dovrebbe far posto a De Bruyne e Vergara. La sensazione è comunque che Allegri potrebbe mandare in panchina due pilastri della squadra azzurra nelle ultime stagioni.

Anguissa in panchina e rinnovo in dubbio

De Bruyne finora è stato utilizzato da mezz’ala, il che vuol dire che a fargli posto dovrà essere uno tra Scott McTominay e Frank Anguissa. Improbabile si tratti del primo, nonostante i problemi di vesciche lo scozzese resta imprescindibile per la sua capacità di abbinare fisicità, dinamismo e concretezza in zona gol: contro l’Inter, poi, McT ha già segnato 3 gol in 4 partite, con doppietta la scorsa stagione.

Anguissa, invece, non ha scusanti per la prestazione abulica offerta contro il Como, condita dall’errore – in concorso con Amir Rrahmani – che ha portato al 2-1 dei lariani. Prestazione che potrebbe aver aperto qualche dubbio nel club sul rinnovo del centrocampista: la questione del prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2027 va avanti da mesi e si sarebbe dovuta risolvere a fine mercato, ma al momento tutto tace. La sensazione è che il Napoli inizi ad avere qualche ripensamento.

Inter-Napoli, anche Politano rischia la panchina

Oltre ad Anguissa, anche un’altra colonna del Napoli potrebbe essere escluso dai titolari. Vergara, infatti, potrebbe essere inserito da Allegri nel tridente d’attacco, col compito di accentrarsi e giocare nel mezzo spazio, a supporto di Rasmus Hojlund, lasciando la fascia destra alle scorribande di Giovanni Di Lorenzo. Una scelta che spedirebbe Matteo Politano in panchina: tutt’altro che brillante per tutta la gara col Como, il 33enne romano è apparso esausto al termine dell’incontro e potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo.