Il Napoli incassa il terzo ko di fila: Allegri perde Alisson e Meret e spunta la verità su Lang. Intanto a Gabriel Jesus bastano 7' per segnare il suo primo gol col Barcellona

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il giorno dopo il ko con l’Arsenal, il Napoli si ritrova nei guai. La terza sconfitta di fila, dopo quelle contro Como e Inter, pesa come un macigno sulle ambizioni di Allegri e De Laurentiis. E l’infermeria torna in overbooking, come e più dei tempi di Conte, a cui – in maniera sprovveduta e superficiale – qualcuno aveva addebitato tutti i problemi di natura fisica sorti a Castelvolturno. Alla lista degli indisponibili si aggiungono i nomi di Meret e Alisson Santos ed è proprio il brasiliano, uno dei pochi ad assicurare imprevedibilità a una squadra ancora priva di idee e gioco, a preoccupare di più. Intanto emergono nuovi dettagli sul caso Lang: spunta il motivo che ha spinto Allegri a escluderlo dai convocati.

Napoli, Allegri è già all’angolo: terzo ko di fila, il confronto con Conte

Che contro l’Arsenal sarebbe servita un’impresa, lo sapevano in tanti, forse tutti. Ma poi subentrano la speranza, la passione, il tifo. E quale modo migliore per uscire dalle sabbie mobili che battere i campioni d’Inghilterra? Niente da fare. Il percorso in Champions League del Napoli si è aperto con una sconfitta al Maradona, tornato anche a contestare De Laurentiis.

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Per Allegri, al terzo ko consecutivo in quattro partite, si può già parlare di crisi. Una crisi di risultati che riflette anche una crisi nel gioco. La squadra di Conte, che non brillava sul rettangolo verde, aveva un’anima guerriera, mai doma. Quella di Max ha smarrito anche l’ardore, oltre a sbandare dietro, in netta contrapposizione alla filosofia del corto muso di cui il livornese è sempre stato il primo sostenitore.

Tegola Alisson: si teme uno stop lungo

“Credo che lo abbiamo perso per un po’ di tempo”. Il tecnico ex Milan e Juventus è stato piuttosto generico sull’infortunio di Alisson Santos, ma ha comunque avvisato la piazza: lo stop del brasiliano, vittima di un problema muscolare al flessore dopo uno strappo sulla corsia mancina, non sarà breve. Gli esami strumentali faranno luce sull’entità del problema: la speranza è che l’ex Sporting possa tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, quando il Napoli sarà atteso da un altro ciclo terribile di partite.

Il retroscena sull’esclusione di Lang: cosa è successo

Quando Alisson è stato costretto ad alzare bandiera bianca, Noa Lang avrebbe fatto tremendamente comodo. Ma l’olandese, punito da Allegri con l’esclusione dai convocati per la sfida con l’Arsenal, era solo in tribuna. Emergono nuovi dettagli sul comportamento dell’ex PSV in allenamento, che nel prepartita il ds Manna ha definito “non idoneo”. Sarebbe stato un passaggio poco preciso di Vergara a far sbottare Lang in lingua inglese: un atteggiamento che ha spinto Allegri e il suo staff tecnico ad allontanarlo subito dal campo. Il calciatore si è scusato e da oggi tornerà regolarmente a disposizione.

In arrivo una multa dalla Uefa: ecco perché

La partita con l’Arsenal ha segnato un nuovo spartiacque nel rapporto tra gli ultras e De Laurentiis. Le curve, infatti, hanno contestato il patron per la questione degli striscioni. Proprio quelli esposti ieri costeranno una multa al club, perché il regolamento della Uefa impone di non coprire i cartelloni pubblicitari e le grafiche ufficiali della federazione europea.

Mercato fermo: che rimpianto Gabriel Jesus

A Gabriel Jesus, che il Napoli ha rincorso inutilmente per tutto il mese di agosto, sono bastati 7’ in campo per trovare il suo primo gol con la maglia del Barcellona nella sfida di Champions contro il Feyenoord. E se la traversa non lo avesse fermato, avrebbe realizzato anche una doppietta. Alla faccia del calciatore cotto o di cristallo: i blaugrana, che lo hanno acquistato proprio dall’Arsenal in chiusura di mercato, potrebbero aver piazzato un autentico colpaccio.

Sapete quanto è stato pagato il brasiliano ex Manchester City? Solamente 10 milioni. Alle falde del Vesuvio sarebbe arrivato solo se (ma è davvero così?) fosse partito almeno uno tra Lang e Lucca. De Laurentiis ha stretto i cordoni della borsa, mentre Inter, Como, Roma, Milan e Juventus hanno investito per rinforzarsi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.