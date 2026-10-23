Napoli, Allegri sa come fermare Malen: mossa a sorpresa contro la Roma, i tre indizi dati dal tecnico

In conferenza stampa l’allenatore ha fatto capire che domani sera contro i giallorossi potrebbe optare per una soluzione inedita in difesa

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Il Napoli con una difesa inedita contro la Roma: sembra essere questa l’idea di Massimiliano Allegri per il big match di domani sera contro i giallorossi. Il tecnico ha dato tre indizi in conferenza stampa riguardo a una mossa a sorpresa che coinvolgerebbe Amir Rrahmani: l’obiettivo del tecnico è fermare Donyell Malen.

Allegri rinuncia a Rrahmani in Napoli-Roma

A Massimiliano Allegri il coraggio non è mai mancato, ma la mossa a sorpresa che sta progettando per la gara di domani tra il Napoli e la Roma potrebbe essere davvero azzardata. Ci riferiamo alla possibilità di lasciare in panchina Amir Rrahmani, leader difensivo dei partenopei e unico, tra i centrali azzurri, ad aver giocato tutti i 900 minuti della stagione in corso. Contro lo spumeggiante attacco della Roma (16 gol in 7 partite per i giallorossi) Allegri potrebbe dunque lanciare l’inedita coppia formata da Rafa Marin e Benoit Badiashile.

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Gli indizi di Allegri: febbre e turnover

Pur non dando indizi sulla formazione, il tecnico ha fornito almeno tre indizi sulla possibile rivoluzione difensiva nella conferenza stampa di oggi. Il primo è relativo alle condizioni dello stesso Rrahmani, non al meglio a causa di uno stato influenzale e reduce, tra l’altro, da due gare tutt’altro che entusiasmanti contro Venezia e Bodo Glimt. “In difesa stanno tutti bene – ha dichiarato Allegri davanti ai giornalisti – a parte Rrahmani che era febbricitante . Vediamo oggi come starà”.

Il secondo indizio, invece, fa riferimento alla necessità di fare turnover, sottolineata ancora una volta da Allegri. “La gestione dei giocatori è molto importante, qundo giochi gare ravvicinate c’è bisogno di tutti, oggi c’è l’ultimo allenamento e poi deciderò”, ha detto Allegri, che successivamente ha ricordato come Badiashile abbia riposato nelle ultime tre partite: il francese, dunque, è candidato a giocare.

La frase sibillina sulla difesa anti-Malen

Infine, Allegri ha più volte sottolineato in conferenza come la priorità del Napoli in questo momento debba essere quella di migliorare in difesa quando la palla è degli avversari. “Quando siamo non in possesso, ci entrano troppo dentro, su quello bisogna migliorare”, ha detto il tecnico, aggiungendo poi che “quando non siamo in possesso, soprattutto quando siamo nella nostra metà campo, lì bisogna dare l’impressione di essere più forti”.

A questo punto è stato chiesto ad Allegri se pensasse a una nuova coppia di centrali di difesa per raggiungere questo miglioramento: sibillina la risposta di Max. “A volte si pensa, ripensa, magari inaspettatamente trovi soluzioni a cui nessuno aveva mai pensato – la replica di Max -. I giocatori sono di ottimi qualità, su quello non ci sono problemi, ma affrontiamo giocatori forti come Malen, bisogna stare attenti e limitarlo”. E quale soluzione sarebbe più inaspettata che non la panchina di Rrahmani?

De Bruyne, Vergara e l’importanza della gara

Quanto al resto della squadra, Allegri non si è sbilanciato sulla posizione che terrà Kevin De Bruyne, ma sottolineando la condizione tutt’altro che ottimale di Frank Anguissa e Scott McTominay ha fatto capire che Stanislav Lobotka dovrebbe tornare tra i titolari, probabilmente al posto del camerunese. Tra i convocati, inoltre, potrebbe tornare Antonio Vergara, infortunatosi in Nazionale durante la sosta per la Nations League.

Ma ai giornalisti Allegri ha anche ribadito di non giudicare la partita come decisiva per il futuro del Napoli: “È una partita che vale tanto e non sarà facile – ha detto il tecnico – ma non è l’ultima gara della stagione che decide se entri o non entri in Champions League, o se vinci o no il campionato. Siamo all’ottava giornata e dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie”. Come, appunto, la fase difensiva.