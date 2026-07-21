Il numero uno, tra i più in forma nei primi giorni di ritiro, pare aver cambiato idea sul suo futuro: fondamentale l’incontro con il nuovo allenatore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Massimiliano Allegri l’ha rifatto: come Mike Maignan nella scorsa stagione, anche il portiere del Napoli Alex Meret pare aver riconsiderato le sue posizioni sul rinnovo di contratto con gli azzurri dopo i primi giorni di ritiro col nuovo allenatore.

Allegri e il rinnovo di Maignan al Milan

Quando un anno fa Massimiliano Allegri arrivò al Milan, Mike Maignan aveva ormai deciso di fare le valigie e lasciare i rossoneri al termine del suo contratto a giugno 2026. L’approdo del tecnico toscano sulla panchina milanista, però, portò il numero uno francese a rivedere la sua posizione: Maignan decise di riaprire il dialogo con la società sul rinnovo di contratto, poi firmato a gennaio scorso, con scadenza a giugno 2031.

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Allegri, Meret come Maignan

A distanza di mesi, sembra proprio che il caso Maignan si stia ripetendo in casa Napoli. Pochi giorni di lavoro con Allegri, infatti, sembrano aver spinto Alex Meret a cambiare idea sul suo futuro. Nella scorsa stagione il portiere dei due scudetti azzurri aveva messo in pausa ogni trattativa sul rinnovo di contratto, a giugno 2027. Una scelta dovuta anche alla gestione tecnica di Antonio Conte, che dopo aver spinto per l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic, nella scorsa stagione ha tolto la titolarità a Meret, alternando i due portieri nel corso dell’anno. Con Allegri, invece, la situazione sembra essere cambiata.

Meret e le differenze tra Conte e Allegri

Meret, da grande professionista, si è subito messo a disposizione del nuovo allenatore, risultando tra i più in forma nei primi giorni del ritiro di Dimaro. E intervistato da Kiss Kiss Napoli, Meret ha speso parole al miele per Allegri. “Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni”, ha detto il portiere evitando il confronto col vecchio allenatore, per poi soffermarsi sull’attenzione del tecnico toscano sulla tecnica durante la preparazione estiva: “Lui sta puntando tanto sull’attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto per lui può determinare una partita o una stagione”, ha detto Meret.

Meret, la fiducia di Allegri e il rinnovo

Ma è parlando di futuro che Meret ha di fatto annunciato una svolta importante riguardo al suo rapporto col Napoli: una svolta collegata direttamente all’arrivo di Allegri, come ammesso dallo stesso portiere. “Al Napoli mi trovo molto bene e se c’è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura”, ha detto Meret, per poi concludere con un nuovo riferimento all’allenatore: “Io questa fiducia la sento, sono carico e voglio far bene, come tutti”. Insomma in pochi giorni di ritiro Allegri pare già essere riuscito a centrare un obiettivo: restituire il massimo delle motivazioni al portiere dei due scudetti del Napoli.