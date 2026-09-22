Dall’ambiente Napoli cominciano a filtrare le prime notizie sul tecnico toscano e sulla sua insofferenza dopo questa prima parte di stagione: la situazione è già sul punto di rottura?

Non è stato l’avvio di stagione che il Napoli e Massimiliano Allegri si aspettavano. La formazione partenopea ha messo insieme solo 7 punti in questo avvio di stagione salutando di fatto già le possibilità di poter lottare per lo scudetto. Ma dopo un avvio soft anche dal punto di vista della comunicazione, ora Max sembra aver cambiato strategia. Almeno è quanto affermano negli ambienti vicini al club partenopeo.

La rabbia dopo il match di Firenze

La prima indicazione di un cambiamento di rotta anche dal punto di vista della comunicazione lo rivela il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo rivela alcuni dietro le quinte, e in particolare parla di una sfuriata di Massimiliano Allegri nei confronti dei giocatori dopo il pareggio di Firenze. Stando a quanto scrive il Corriere: “Dopo la partita il confronto con la squadra è stato acceso con l’allenatore deluso per la prestazione e per alcuni atteggiamenti dei suoi giocatori e lo ha detto in modo diretto al gruppo”. Secondo queste indiscrezioni il tecnico non avrebbe gradito l’atteggiamento e anche il linguaggio del corpo dei suoi giocatori nel corso del secondo tempo del match con la Fiorentina. Il Mattino aggiunge altri dettagli parlando di pugni sferrati contro le pareti dello spogliatoio e parole durissime pronunciate all’indirizzo dei giocatori.

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I nervi tesi a Castelvolturno

Il momento difficile del Napoli però non è di certo cominciato a finestra. Allegri avrebbe cominciato a mostrare i primi segni di insofferenza per l’atteggiamento di alcuni giocatori già nel corso della settimana di allenamento a Castelvolturno. Stando alla ricostruzione di Repubblica, l’ex allenatore di Juventus e Milan avrebbe adottato un approccio soft soprattutto con i veterani del Napoli, sollevandoli da una preparazione fisica troppo dura e provando ad alleggerire il clima all’interno del ritiro. Il tecnico si aspettava un ritorno di “riconoscenza” da parte di alcuni giocatori e invece si è ritrovato di fronte a una situazione completamente diversa in campo e questo avrebbe portato a dei momenti di tensione anche nel corso degli allenamenti.

I rapporti tesi con De Laurentiis

L’avvio di campionato del Napoli se non è da crisi, ci manca poco. I soli 7 punti racimolati fino a questo momento non rappresentano di certo il bottino sperato. In questo momento Allegri sta facendo da “parafulmine” per tutto l’ambiente ma le cose potrebbero cambiare anche da questo punto di vista. Il tecnico toscano, infatti, si sarebbe risentito anche nei confronti della società e del presidente De Laurentiis. Il mercato non ha portato alcuni dei giocatori che il tecnico aveva richiesto espressamente (in particolare un difensore e un attaccante) e in questo momento comunque delicato il presidente De Laurentiis si è tenuto lontano dallo stadio, quasi a voler scaricare su Max tutta la pressione di questa situazione. Allegri è sempre stato considerato come un allenatore “aziendalista” ma non è disposto a fare da vittima sacrificale. Dopo la sosta il suo futuro e quello del Napoli rischiano di essere decisamente in discussione.