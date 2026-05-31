Napoli, Allegri non è Conte: c’è un piano per De Bruyne. Rabiot, Vlahovic o Kean per lanciare la sfida all’Inter

Dopo la sfuriata del belga contro Conte, si apre la questione futuro: ci pensa Max. Che cambia squadra ma non obiettivi: come sarà il mercato dei partenopei

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La sfuriata di Kevin De Bruyne contro Antonio Conte mette a rischio la sua permanenza al Napoli dopo una sola stagione, trascorsa più in infermeria che in campo. Ma Max Allegri ha già un piano per rilanciare il talento belga e, alle falde del Vesuvio, torna a circolare un retroscena che accompagna l’ex Manchester City ormai da un anno. In attesa della firma e dell’annuncio ufficiale, che come da tradizione sarà affidato al presidente Aurelio De Laurentiis tramite X, si pensa già alle prime mosse di mercato, tutte in salsa juventina. Rabiot per il centrocampo, Vlahovic o Kean per l’attacco: facciamo chiarezza sulle strategie del club partenopeo, pronto a lanciare una nuova sfida all’Inter nella corsa allo scudetto.

Napoli, De Bruyne a rischio: ma Allegri sa cosa fare

Che tra De Bruyne e Conte la scintilla non fosse scoccata lo si era capito già a fine settembre, quando il calciatore non gradì la sostituzione a San Siro nella partita che il Napoli perse 2-1 proprio contro il Milan di Allegri. Nell’intervista bomba rilasciata alla rivista belga Het Nieuwsblad, il 34enne di Drongen è stato chiaro: «Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo, sono felice che Conte sia andato via».

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Per restare chiede garanzie al club, che gli saranno date direttamente dall’allenatore toscano. Per Max, che ha già saputo esaltare la qualità del 40enne Modric, l’ex City ricopre infatti un ruolo centrale. Gli indizi portano al 4-3-3, già impiegato ai tempi della Juventus e delle due finali di Champions League, con De Bruyne che tornerebbe a giocare nel ruolo di mezzala, dove ha dato il meglio di sé alla corte di Pep Guardiola. Così potrebbe sprigionare la sua classe, dando vita a un asse potenzialmente devastante con Hojlund.

L’indiscrezione su De Bruyne che gira da un anno

Se le dichiarazioni di De Bruyne lasciano pensare a un addio anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto, c’è un’indiscrezione sull’ex Chelsea e Wolfsburg che va esattamente nella direzione opposta. Già, il ds Giovanni Manna avrebbe messo a segno il colpo KDB su indicazione di Allegri, che la scorsa stagione è stato a un passo dalla panchina azzurra, quando Conte sembrava destinato al ritorno alla Juventus.

La retromarcia del tecnico pugliese ha poi stravolto i piani, ma, dopo un anno d’attesa, c’è ora la concreta possibilità di ripartire insieme. Un’occasione da cogliere per entrambi: il livornese è chiamato a dimostrare di non essere soltanto un risultatista, il belga deve confermare di essere ancora un campione capace di spostare gli equilibri.

Allegri e l’usato sicuro: Vlahovic o Kean

Se fosse rimasto al Milan, Allegri avrebbe spinto per avere uno tra Vlahovic e Kean. Visto che il Napoli avrà necessità di rimpiazzare il partente Lukaku, ecco che tornano a essere obiettivi da riproporre alle pendici del Vesuvio. L’usato sicuro che non tradisce mai: Max ha già allenato i due attaccanti alla Juventus e sarebbe ben lieto di averli nuovamente a disposizione.

Il serbo, in scadenza di contratto, è in cima alla lista dei desideri, ma il nodo è rappresentato soprattutto dall’ingaggio. Al momento percepisce uno stipendio da 12 milioni netti a stagione: fino a quanto sarà disposto a scendere? Moise sembra destinato a lasciare la Fiorentina dopo un’annata molto negativa, ma non per i 62 milioni della clausola rescissoria. Paratici potrebbe accontentarsi di un’offerta intorno ai 40, ma attenzione alle possibili contropartite tecniche (Lucca piace non poco al ds viola).

Max chiama Rabiot: sarebbe la terza volta insieme

Con ogni probabilità, il Napoli si priverà di Anguissa e ha dunque bisogno di un altro centrocampista fisico in grado di rimpiazzarlo sulla mediana. Chi meglio di Rabiot? Come riferito da Sportitalia, il francese – fedelissimo di Allegri sia alla Juventus sia al Milan – ha già aperto a un trasferimento nel capoluogo campano.