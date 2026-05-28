Allegri al Napoli, è fatta! Italiano sedotto e abbandonato, Max non commenta e Marotta svela: “Lo volevo all’Inter”

Archiviato il biennio con Antonio Conte, il Napoli riparte da Massimiliano Allegri. Il club azzurro e il tecnico toscano appena licenziato dal Milan dopo il mancato approdo in Champions League si presenteranno insieme ai nastri di partenza della prossima stagione. A rompere gli indugi è stato il presidente De Laurentiis, che ha scelto Max e, di fatto, voltato le spalle a Vincenzo Italiano, che oggi ha salutato il Bologna e che ora dovrà chiedere al proprio navigatore di togliere dai preferiti Castel Volturno.
- Napoli, De Laurentiis ha scelto Allegri
- Italiano in cerca di una panchina
- Marotta: “Prima di Inzaghi ho incontrato Allegri”
Napoli, De Laurentiis ha scelto Allegri
Massimiliano Allegri è pronto ad abbracciare il Napoli. Manca ancora l’ufficialità, che arriverà una volta risolto il contratto con il Milan, ma Max e AdL avrebbero trovato ormai l’accordo su tutta linea. Il tecnico livornese, appena fatto fuori dal Diavolo dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Champions League, è atteso da un contratto biennale, fino dunque al 2028. A rivelare la fumata bianca ormai prossima dopo le indiscrezioni rincorsesi nelle ultime ore è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.
Italiano in cerca di una panchina
Tramontata dunque l’ipotesi Vincenzo Italiano, che proprio in queste ore ha risolto il contratto che lo legava al Bologna e che ora sarà costretto a trovare una panchina altrove. Sedotto e abbandonato, è proprio il caso di dirlo, come riportato un paio di giorni fa l’ex tecnico della Fiorentina aveva infatti chiesto e ottenuto da AdL la garanzia al 99% di essere il prescelto per guidare i campioni d’Italia uscenti nella prossima stagione. A meno di clamorosi colpi di scena, così non sarà e, ora, per lui sembra restare aperta (anche se il Milan non è da escludere a priori) la strada che porta a Sassuolo.
Marotta: “Prima di Inzaghi ho incontrato Allegri”
Per Allegri l’approdo al Napoli sarebbe in un certo senso un ritorno. Max, infatti, è passato dall’allora San Paolo nella stagione ‘97/’98 quando da calciatore collezionò appena sette presenze. E proprio sull’allenatore livornese, che dal palco del premio Galeone non ha voluto commentare la notizia dell’approdo al Napoli, si è espresso in queste ore anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che a DAZN ha rivelato un clamoroso retroscena sulla stagione 2021/2022: “Non nascondo che ci siamo visti con Allegri prima di scegliere Inzaghi per l’Inter”. Tra i due, d’altronde, la stima dopo gli anni insieme nella prima esperienza alla Juve di Max non è mai scemata. Il destino però, almeno per il momento, ha voluto che continuino a incontrarsi solo da rivali.