Il brasiliano è stato operato per un'ernia inguinale, tornerà a metà ottobre. A centrocampo ballottaggio tra De Bruyne e Gilmour per il big-match contro i campioni d'Italia

Prima McTominay, poi Giovane. Nel giro di appena due giorni Massimiliano Allegri ha perso due pedine della sua rosa, entrambe destinate a rientrare soltanto dopo la sosta. Un doppio stop che restringe ulteriormente le possibilità di scelta dell’allenatore del Napoli, atteso sabato dalla delicata trasferta di San Siro contro l’Inter.

Napoli in emergenza, Giovane ko

Giovane si è sottoposto alla Casa di Cura Villa Stuart a un intervento chirurgico per la correzione di un’ernia inguinale. L’operazione è perfettamente riuscita e il Napoli ha fatto sapere che il calciatore tornerà a disposizione dopo la sosta, dunque indicativamente a metà ottobre. A confermare la notizia è stato lo stesso Giovane attraverso un messaggio pubblicato sui social dopo l’intervento. L’attaccante ha spiegato di aver scoperto di avere l’ernia già da alcuni mesi, ma che soltanto con il passare del tempo il problema aveva iniziato a procurargli fastidio. Di comune accordo con lo staff tecnico e medico, è stata quindi presa la decisione di anticipare l’operazione, con l’obiettivo di permettergli di tornare al meglio nel corso della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanti problemi per Allegri

L’emergenza, dunque, si fa sempre più evidente. Contro l’Inter Allegri dovrà fare i conti con un organico condizionato dagli infortuni di Buongiorno e Marianucci, dalle convalescenze di McTominay e Giovane e dalle condizioni atletiche non ancora ottimali di Badiashile. Una situazione che potrebbe riproporsi anche mercoledì prossimo, quando il Napoli farà il suo esordio nel girone di Champions League al Maradona contro l’Arsenal.

Ballottaggio tra De Bruyne e Gilmour

Il tecnico livornese, però, è già concentrato sulle soluzioni. A centrocampo, l’assenza di McTominay dovrebbe spalancare le porte a De Bruyne, pronto a partire dal primo minuto al fianco di Lobotka e Anguissa. Resta comunque in piedi l’alternativa Gilmour, soprattutto nel caso in cui Allegri scelga un assetto più prudente per affrontare i campioni d’Italia. Qualche dubbio anche in difesa. A sinistra potrebbe tornare titolare Spinazzola, dopo la prova non convincente di Olivera contro il Como. Da valutare invece il possibile rientro di Beukema: qualora non dovesse farcela, accanto a Rrahmani dovrebbe esserci ancora Rafa Marin. In attacco, invece, Vergara insidia Politano per una maglia da titolare, mentre Alisson dovrebbe riprendersi il posto sulla corsia mancina. Al centro, conferma quasi scontata per Hojlund.

Napoli, la strategia di Allegri

In questi giorni di avvicinamento alla sfida di San Siro, Allegri sta lavorando soprattutto sull’aspetto tattico e sulle motivazioni della squadra. Grande attenzione è rivolta alla fase difensiva, che nelle prime due partite ha evidenziato qualche lacuna in termini di aggressività, intensità e concentrazione. Contro l’Inter, il Napoli dovrà necessariamente alzare il livello: l’organico è ridotto, ma l’obiettivo resta quello di presentarsi a San Siro con la formazione e lo spirito migliori possibili.