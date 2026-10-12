Napoli, Allegri prepara la svolta contro il Villarreal: la decisione su De Bruyne e McTominay, il messaggio a Lucca

Domani la seconda giornata di Champions League, il tecnico degli azzurri potrebbe schierare per la prima volta il belga e lo scozzese: si riparte dalla difesa a tre

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sulle insidie che presenta la sfida di domani in casa del Villarreal, valida per la seconda giornata di Champions League. E’ altrettanto consapevole che servono punti e che la sua squadra contro il Frosinone ha dato segnali incoraggianti e convincenti anche per il ritorno della difesa a tre.

Napoli, Allegri cerca la svolta

“Dobbiamo cercare di fare punti, non sarà facile contro una squadra che anche sabato ha giocato una bella gara contro il Real e che è sempre difficile affrontare così come è sempre complicato giocare tutte le partite di Champions. Lo sapete che questa storia dei moduli la considero una roba riduttiva, per me, anche se non bisogna per forza essere d’accordo, sono discorsi da bar”. E’ quanto ha detto il tecnico del Napoli, Max Allegri, ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo una rosa di ottimi giocatori, alcuni stanno rientrando ma hanno bisogno di tempo per ritrovare la condizione, da mercoledì avremo Anguissa, Olivera, lo stesso Allison, con un po’ di pazienza dobbiamo rimetterci in ordine”. Intanto contro il Frosinone è rientrato McTominay che domani potrebbe giocare sin dall’inizio”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri ridisegna il Napoli

“E’ possibile – ammette Allegri -, ma non ho ancora deciso quale sarà l’11 iniziale, vedremo domani mattina come stanno i giocatori”. Il tecnico degli azzurri non vuole parlare di formazione tipo per il suo Napoli, ha una teoria diversa. “Quello che vale oggi nel calcio non vale domani, anche perchè le cose abitudinarie mi danno fastidio e perchè dipende sempre dalle situazioni. A seconda di chi ho a disposizione e delle caratteristiche dei singoli, cercherò di mettere in campo sempre la migliore formazione possibile con i giocatori nei ruoli a loro più congeniali”.

De Bruyne e McTominay insieme

Vedere De Bruyne e McTominay insieme per Allegri è certamente possibile. “I giocatori bravi devono giocare insieme, poi dipende sempre dai momenti, Scott non gioca da due mesi, Kevin è arrivato i primi di agosto. Dire che devono giocare sempre insieme è sbagliato, il sempre non esiste, è riduttivo, altrimenti sarebbe facile. Per ora non hanno ancora giocato insieme, abbiamo Lobotka e Gilmour. L’importante è avere tutti a disposizione per fare bene”.

Napoli, le parole di Allegri su Lucca

“Sarà una partita diversa rispetto a quella con il Frosinone, il Villarreal non spacca le partite come i ciociari e quindi sarà opposta a quella di sabato”, continua l’allenatore degli azzurri che ha reinserito nella lista Uefa Giovane. “Sono contento per il suo rientro sabato, ha fatto un assist. Visto che abbiamo giocatori infortunati e che quello di Favasuli è il più lungo come tempi di recupero, allora ho preferito inserire Giovane nella lista Champions”, spiega Allegri che poi spende parole di conforto per Lucca. “È un giocatore del Napoli e il club ha investito molto su di lui. Magari sta vivendo un momento di difficoltà. Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione. Riuscirà a trovare il gol. Sono fiducioso. Deve stare sereno”, ha spiegato Allegri.