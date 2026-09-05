Napoli, Allegri: rimprovero ad Alisson e mezza ammissione di errore ma per i tifosi è colpa sua, cambi sbagliati

La rabbia dei sostenitori azzurri sul web dopo la clamorosa rimonta dell'Inter, il tecnico azzurro elogia la prova di Vergara e si rammarica per i troppi sbagli commessi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tre partite in una: il Napoli nel primo tempo fa sfogare l’Inter ma in ripartenza sfiora almeno tre volte il gol. Nella ripresa gli azzurri vanno avanti 2-0 e sembrano avere la gara in pugno ma non fanno i conti con la reazione dell’Inter e si consegnano passivamente agli avversari. Risultato? Tre gol, rimonta e primato col Napoli spedito a -6 dopo sole tre giornate. Allegri è la faccia dell’amarezza a fine gara mentre sul web i tifosi azzurri lo prendono di mira.

Allegri e i rimpianti sulla gara

Prova a spiegare cosa è successo il tecnico azzurro: “Il gol del 2-1 è stato preso in maniera leggera, loro sono stati bravi a cambiare ritmo. Potevamo fare noi il gol del 3-2, l’hanno fatto loro e hanno vinto la partita. C’è da migliorare, abbiamo tenuto nel primo tempo quando abbiamo avuto anche qualche situazione favorevole, poi loro dal niente hanno ribaltato. Paghiamo troppo gli errori ma bisogna rimanere sereni. La condizione crescerà, siamo solo alla terza giornata. Il calcio non ha una logica: ho messo Badiashili perché volevo difendere dentro l’area ed invece abbiamo preso gol in area. Forse ho sbagliato a cambiare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi qualche giudizio sui singoli: “Vergara ha fatto bene, era la prima volta che giocava da mezzala ed ha giocato bene. Alisson invece stoppa 4 volte con la suola e perde la palla, questi errori non deve farli ma non dimentichiamoci che viene da un infortunio e deve ritrovare la miglior condizione

Per i tifosi il tecnico azzurro è colpevole

I tifosi sui social però scaricano le colpe sul tecnico azzurro: “Allenatore finito da tempo. Come il Presidente” e poi: “Bastava non toccare nulla e la portavi a casa tranquillamente con quell’assetto tattico. Purtroppo sei un allenatore limitato e finito” e anche: “È inutile arrabbiarsi , chi si mangia 2 gol clamorosi del 2-3 merita senza se e senza ma di perdere! Errori da dilettanti…” e ancora: “La gestione della partita di Allegri è indecente“.

C’è chi scrive: “Allegri non si smentisce mai. Sul 2-0, mette il pullman davanti alla sua area e giustamente viene punito, non cambierà mai” e poi: “Sul 2 a 0 bastava sistemarsi bene con il 433. Le ali a schermare i terzini per impedire i cross e chiudere le linee. Potevano giocare per una settimana non avrebbero segnato mai. Invece siamo passati a 5 e ci siamo consegnati. ADL non perdere tempo cambia ora” e ancora: “Annata già finita alla terza grazie al Presidente del borgorosso e a Garcia 2 in panchina. Sarà dura arrivare decimi”, oppure: “Stai giocando una grande partita, 55 minuti perfetti, poi dopo lo 0 a 2 come al solito cominci a fare il blocco bassissimo ,fai entrare Badiashile che non gioca da mesi e la paghi per la solita mentalità da provinciale che ha il nostro allenatore”

Il web è scatenato: “Passare 35 minuti schiacciati nella propria area senza proporre gioco significa solo una cosa: prima o poi i gol li prendi, soprattutto se hai una difesa imbarazzante. Allegri è troppo scarso!” e poi: “Sul 2-0, avevamo bisogno di chi sapesse gestire e giocare palla, e non è nelle loro corde. Se soffri il ritmo di una squadra più vecchia di te, farai poco strada in Champions” e infine: “De Laurentis non ha capito che prima lo esonera meglio è“