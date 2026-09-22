Napoli, Allegri senza pace: si ferma anche Anguissa, diagnosi e tempi di recupero. E Manna prenota il nuovo Kvara

Il centrocampista ha accusato una lesione di basso grado all'adduttore destro, potrebbe tornare già dopo la sosta. Intanto il ds azzurro osserva con attenzione Kvernadze, esterno d'attacco del Frosinone

Che sia un periodo poco felice per il Napoli di Allegri, è sotto gli occhi di tutti. Di sicuro la sorte non ci sta mettendo del suo, perché la lista degli infortunati azzurri continua ad allungarsi.

Napoli, si ferma Anguissa

E’ notizia di oggi infatti la natura del problema muscolare occorso ad Anguissa durante la partita contro la Fiorentina. Il Napoli ha reso noto che “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Stando alla casistica di infortuni simili, i tempi di recupero dovrebbero essere di circa due settimane: il calciatore potrebbe dunque essere già a disposizione di Allegri alla ripresa del campionato, quando il Napoli affronterà il Frosinone.

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Anguissa, non è la prima volta

Non è il primo infortunio del genere per il camerunense, che nel novembre 2025 si procurò con la Nazionale una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, con rientro in campo solo a febbraio. Ma è una stagione particolarmente tormentata per il club di De Laurentiis: l’ultimo aggiornamento fotografa una situazione ancora complicata. Al 22 settembre risultano sotto osservazione Buongiorno, Marianucci, McTominay, Meret, Alisson Santos, Giovane e Anguissa, mentre Neres, Beukema e altri giocatori stanno completando il recupero.

Napoli senza pace, tanti ko

Il dato rende l’idea delle dimensioni dell’emergenza: già a marzo una ricostruzione degli stop aveva quantificato in 225 le partite complessivamente saltate per infortunio dai giocatori del Napoli in quella stagione, con Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret, Rrahmani e Neres tra i più penalizzati. In sintesi, nel 2026 l’infermeria del Napoli ha coinvolto praticamente ogni reparto.

Il Napoli mette Kvernadze nel mirino

Nel frattempo, il mercato non dorme mai: secondo Tuttosport, i partenopei hanno già mosso i primi passi per Giorgi Kvernadze, stella nascente del Frosinone. Un talent scout era presente sulle tribune dello “Stirpe” per assistere al divertentissimo match contro il Como. Obiettivo: monitorare movimenti e qualità del giovane cresciuto alla Dinamo Batumi. In pratica, in tutto e per tutto il “nuovo” Kvaratskhelia, con il quale condivide origini, radice del cognome, caratteristiche tecniche e squadra in cui è cresciuto. Come riporta Sport Mediaset, l’ala sinistra è arrivata in Italia anche su consiglio del campione del PSG, ed ha stupito tutti in questa partenza. Rapidità, dribbling e concretezza rientrano nel bagaglio tecnico del classe 2003. Le big di Serie A ne hanno già appuntato il nome sul taccuino, e il Napoli se lo troverà di fronte alla ripresa del campionato.