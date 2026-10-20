Il tecnico si gioca il futuro in 180 minuti: De Laurentiis conferma la fiducia, ma un doppio flop può cambiare tutto. Nuovo modulo contro il Bodo, Max abbandona la difesa a 3

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

I 180 minuti più delicati dell’era De Laurentiis. Nell’anno del Centenario, il Napoli e Max Allegri si trovano a un bivio. Alle porte c’è la sfida (quasi) da dentro o fuori di Champions League contro il Bodo Glimt, seguita dal big match con la scatenata Roma – seppur acciaccata – di Gasperini. Il tecnico livornese, che al momento gode ancora della fiducia della società, si gioca tutto nelle prossime due partite. Il Maradona sarà giudice del destino dell’allenatore, ma anche di una squadra che, dopo il ko di Venezia, sembra aver imboccato una pericolosa parabola discendente.

Napoli, Allegri cambia ancora: nuovo modulo contro il Bodo

La buona notizia è che il Bodo, lontano dalle mura amiche, è tutt’altra squadra. Lo certificano i cinque gol incassati in Germania dal Bayern Monaco. Ma la classifica è impietosa per gli azzurri: zero punti dopo due giornate e il rischio di fare ancora peggio dell’anno scorso. Da Conte ad Allegri non è cambiato nulla in Europa, che poi è l’ossessione di De Laurentiis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ricordate le parole del patron? A Max aveva addirittura chiesto la finale di Champions. Contro i norvegesi, la difesa a tre va in soffitta: l’ex Milan, che ha perso Alisson Santos per un altro mese, valuta il ritorno al 4-3-3 o addirittura a un 4-2-3-1 più offensivo. L’imperativo è conquistare i tre punti: se non si battono gli scandinavi, servirà più di una mezza impresa per raggiungere i playoff. Il piano è schierare una mediana con De Bruyne, Lobotka e McTominay, con Politano e Lang larghi a supporto di Hojlund.

Allegri a rischio esonero dopo il flop col Bodo? La decisione della società

Come rivelato da Repubblica, alla vigilia della partita di Champions è andata in scena una cena di confronto tra De Laurentiis e Allegri, alla presenza del ds Manna. L’allenatore ha incassato la fiducia della società, ma – si sa – nel calcio nulla è per sempre. In caso di risultato negativo contro il Bodo Glimt, a pagare sarebbe la squadra. Potrebbe scattare, infatti, il ritiro punitivo fino alla successiva partita di sabato contro la Roma.

Napoli, cosa succede ad Allegri dopo la Champions? Le alternative

La speranza è che già a partire dalla partita di stasera si riveda il Napoli che aveva dominato la rivelazione Frosinone. Ma se le cose non dovessero girare per il verso giusto né contro il Bodo né contro la Roma, che ritroverà Malen, allora sì che la posizione di Allegri sarebbe davvero in discussione. La soluzione estrema è quella che De Laurentiis vorrebbe evitare, ma saranno i risultati sul campo a emettere il verdetto.

Se i partenopei non riuscissero a invertire la rotta in tempi brevi, rischierebbero di ritrovarsi fuori dai giochi in Europa e sempre più lontani da quel quarto posto vitale per le ambizioni del club. Tra gli allenatori attualmente sul mercato figurano Rafa Benitez, con cui ADL ha mantenuto ottimi rapporti, e Stefano Pioli, accostato nelle ultime ore anche alla Juventus in caso di separazione da Spalletti.