Napoli allo scoperto su Icardi e il rinnovo di Gattuso

La sospensione del campionato a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha completato la strana annata del Napoli. Partito con propositi di scudetto, gli azzurri si sono trovati subito fuori dal giro attardandosi in classifica fino all’esonero di Carlo Ancelotti. L’arrivo in panchina di Rino Gattuso ha riportato entusiasmo e punti, eppure la permanenza del tecnico calabrese non è certa.

A sostenerlo è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha parlato a 360° del momento del Napoli e del mercato che verrà in collegamento con Sky Sport 24: “Gattuso ama un calcio palleggiato, uno schema dove si lavora tra le linee. Gli acquisti di Demme, Lobotka e Politano sono stati motivati da questo. Rinnovo? Stiamo molto bene con lui, sta facendo un grandissimo lavoro, ma non parliamo di rinnovi ora. Comunque, perché non continuare? Ma non ci siamo ancora seduti al tavolo”.

Napoli già attivo sul mercato. A gennaio sono stati conclusi acquisti in vista della prossima stagione: “Voi avete parlato di rifondazione, noi l’abbiamo già fatta – ha affermato Giuntoli – A centrocampo e anche in difesa, è un cambiamento già in atto e che proseguirà. Abbiamo preso Rrahmani e Petagna per il futuro, Petagna è già in doppia cifra e pensiamo possa fare molto bene da noi; Rrahmani ha un piede importante, fa uscire bene la palla da dietro e l’abbiamo preso per questo”.

Previste però anche cessioni importanti, in particolare in attacco, dove per motivi diversi dovrebbero partire Lozano, che ha deluso, e Milik che non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo. Giuntoli fa muro sul polacco: “Lozano è stato frenato da un problema al ginocchio in estate. Ha fatto delle buone partite da seconda punta con Ancelotti, non ha fatto come si poteva pensare, ma neanche così male. È un patrimonio del Napoli e in futuro farà vedere cosa sa fare. Milik è molto importante per noi, vogliamo tenerlo, stiamo trattando il rinnovo col suo entourage e c’è ancora tempo per prolungare. Milan su di lui?Ufficialmente non me lo ha chiesto nessuno, ma è normale abbia tanti estimatori”.

Non manca una battuta, seppur criptica, su Icardi, nome ciclicamente accostato al Napoli: “È un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità ora” ha concluso Giuntoli.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 20:55