Napoli all'ultimo respiro: primi tre punti per Gattuso

Tre punti sofferti per il Napoli al Mapei Stadium: gli uomini di Gattuso, che non vincevano in campionato dal 19 ottobre, giocano un primo tempo decisamente sottotono, si rimettono in carreggiata dopo il gol di Allan e acciuffano la vittoria grazie al colpo di testa vincente di Elmas al minuto 94.

Primo tempo a stampo neroverde: gli uomini di De Zerbi entrano in campo più convinti degli avversari e dopo appena due minuti sfiorano il gol (salvataggio prodigioso di Mario Rui). Passano i minuti ma lo spartito no: Traorè ci prova da fuori ma Meret ci mette la manona.

Il numero 23 non sbaglia invece al minuto 29: scarico di Kyriakopoulos che rientra sul destro, cross sul secondo palo e conclusione al volo, in spaccata, che si insacca sul primo palo. Il Napoli non reagisce e i padroni di casa ci provano da fuori con Locatelli prima e Duncan poi. A una manciata di secondi dall’intervallo Traorè ha sui piedi l’occasione per il 2-0 ma calcia incredibilmente addosso a Meret.

Nel secondo tempo sono ancora i neroverdi ad avere il pallino del gioco ma al minuto 57 arriva il pareggio: bel velo di Milik per Allan, il brasiliano si gira e col destro fulmina Pegolo. I partenopei in fiducia provano ad alzare il baricentro ma l’estremo difensore di casa nega la gioia del gol prima a Insigne e poi a Callejon.

Proprio lo spagnolo a meno di dieci minuti dal termine porta in vantaggio i suoi sugli sviluppi di una conclusione di Mertens (subentrato a Milik) ma la rete viene annullata per fuorigioco. La squadra di Gennaro Gattuso si sbilancia in avanti nel finale ma prima Peluso salva su Elmas (che ha sostituito al minuto 77 uno spento Fabian Ruiz), poi Mertens è impreciso e col destro manda fuori.

Al minuto 94 la svolta: calcio d’angolo di Insigne, Di Lorenzo la spizza, la palla finisce sulla testa di Elmas che trafigge Pegolo da due passi: la rete del macedone regala i primi tre punti a Gattuso che avrà comuqnue tanto lavoro da fare.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 22:46