Napoli, Ancelotti allo scoperto sul colpo di gennaio

Carlo Ancelotti apre all'acquisto di Nicolò Barella a gennaio. Il centrocampista del Cagliari è nel mirino del club azzurro e il tecnico di Reggiolo non lo nasconde: "Lui è sicuramente più forte dell'Ancelotti giovane. Di sicuro è un giocatore per una grande squadra, per il Napoli, tanto per intenderci".

Ad Udine mancherà Lorenzo Insigne: "Non ha un problema grosso, ma non sarà disponibile per Udine. In questi giorni lavorerà in sede modo da poterlo recuperare per la gara di Champions, contro il Psg".

"La mia priorità è di restare competitivo su tutti i fronti. Per la formazione, terrò conto di chi è rimasto qui a lavorare in queste due settimane. Li ho tutti a disposizione, tranne Insigne, Ounas e Luperto. Il contratto? Non è una questione che in questo momento sto valutando, ho la partita di Udine e dopo quella di Champions col Psg. Mi trovo bene qui, così come mi trovo bene con De Laurentiis, quindi, il resto verrà di conseguenza. E'un percorso che è appena cominciato e che può essere migliorato".

C'è chi vuole che Insigne indossi il 10 di Maradona. "Sapete meglio di me cosa ha rappresentato Diego per questa città, quindi, dovrebbe essere lui ad acconsentire. Per me si può rimanere tranquillamente senza assegnarla".

I recuperi di Meret e Ghoulam: "L'algerino sta lavorando in gruppo da 10 giorni, è solo questione di tempo. Meret ha l'ok dei medici e ora gli servirà un po' di adattamento. Lo valuterò io dal punto di vista tecnico, ma dovrà solo adattarsi ai contatti e ai tiri forti".

Mertens ed Hamsik: due pilastri non ancora al meglio: "Dries è stato uno degli ultimi ad arrivare qua st'estate e la sua condizione è migliorata. Da lui mi aspetto continuità e per ora ha fatto meglio quando è entrato. Mi aspetto che lui e Milik diano dall'inizio quello che spesso hanno dato da subentrati. Hamsik regista? Metamorfosi compiuta. Può migliorare dal punto di vista mentale, ma è talmente intelligente che migliorerà ancora".

