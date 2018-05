Napoli-Ancelotti, anche Zola è sorpreso

L'ex attaccante del Napoli Gianfranco Zola a Tele Radio Stereo 92.7 si dice sorpreso per l'arrivo di Carlo Ancelotti, che sembra ormai certo, sulla panchina del club azzurro.

"Che Ancelotti fosse in trattativa con il Napoli non me lo aspettavo, lo apprendo in queste ore. Un nome importante per una realtà importante, ovviamente se andasse a buon fine. Se dovesse andare via Sarri evidentemente c'è bisogno di un allenatore di questo livello. Per quello che in questi tre anni Sarri ha fatto a Napoli. Evidentemente, se andrà via, si è esaurito il percorso fatto insieme".

Per la prossima stagione, Magic Box prevede una crescita dalla Roma e dalle milanesi: "La Juve fa da stimolo per tutte. La Roma quest'anno è cresciuta tanto, con Di Francesco che sta lavorando molto bene, ora serve il salto di qualità, che può arrivare tramite il mercato. Mi aspetto una crescita delle milanesi, anche del Milan, con un anno in più di Gattuso".

