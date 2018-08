Napoli, Ancelotti è preoccupato

Carlo Ancelotti suona l'allarme dopo la sconfitta in amichevole del suo Napoli contro il Wolfsburg. A meno di una settimana dall'inizio del campionato, gli azzurri non sembrano ancora pronti: "Due sconfitte in tre amichevoli, c'è da preoccuparsi? Dobbiamo esserlo, perché la preoccupazione ci fa dare qualcosa in più. Abbiamo fatto una brutta partita. Tatticamente e tecnicamente abbiamo fatto meglio rispetto al Borussia, ma abbiamo difeso peggio. Facciamo fatica a pressare alto, in questo momento ci conviene abbassare la linea e stare compatti dietro. E' un processo da proseguire, ma un atteggiamento meno alto ci può dare più vantaggi".

"Mi è piaciuto fino ad ora l'atteggiamento in campo e negli allenamenti. E' un gruppo serio. Le ultime partite non mi sono piaciute, potevamo fare meglio. Ci siamo su certe cose, su altre ancora dobbiamo provarle e riprovarle. Mertens largo a sinistra e Milik: la mia intenzione è far giocare Dries vicino a Milik. Così funzionano bene, ci possono dare una grossa mano in avanti".

"Sono contento che inizi il campionato, adesso si fa sul serio. Saremo pronti nonostante le sconfitte".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 09:25