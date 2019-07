Napoli, Ancelotti esce allo scoperto sul mercato

Mentre la maggior parte delle big di Serie A è volata in Oriente per le consuete e ricche amichevoli estive, il Napoli non infrange la propria tradizione. Lungo ritiro in montagna come si faceva una volta per la squadra di Carlo Ancelotti, che affronterà test probanti solo poche settimane prima del via del campionato.

A Dimaro si respira ottimismo attorno agli azzurri. La voglia di competere con la Juventus dell’ex Sarri e con l’Inter di Conte è tanta e a scaldare i tifosi c’ha pensato Carlo Ancelotti con quelle che sono vere e proprie dichiarazioni d’amore: "Vogliamo tutti vincere. Per un allenatore è difficile dirlo: ma io mi sento molto tifoso del Napoli. La scintilla è scattata un anno fa, qui mi trovo molto bene e riesco a dare il meglio di me stesso. Ci sono tutti gli elementi per vincere qualcosa. E vorremmo riuscirci quest’anno. Arrivai a Madrid che la decima Champions era una ossessione, visto che quel trofeo mancava da 12 anni. Ma la vittoria non deve essere un ossessione, piuttosto un grande sogno da coltivare insieme".

Ancelotti è poi entrato nel vivo dei discorsi di mercato, annunciando un acquisto ed uscendo allo scoperto per quanto riguarda la trattativa per James Rodriguez: “Non mi risulta che James sia dell’Atletico Madrid. Credo che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l’unica. Ci sono tanti profili che stiamo valutando e fra questi c’è anche Pépé. A me come giocatore piace molto. Sono legato a lui, perché con me ha fatto benissimo e sono convinto che farebbe molto bene a Napoli. Stiamo parlando di un grande giocatore, l’ultimo anno non ha reso molto a Monaco perché non si è trovato bene. Il profilo che stiamo cercando è quello di un uomo capace di giocare bene fra le linee. Intanto siamo molto vicini all’arrivo di Elmas, manca qualche dettaglio, ma spero che arrivi presto a Dimaro".

“Non dobbiamo prendere un giocatore per scaldare la piazza – ha concluso il tecnico emiliano – La piazza si scalda con le buone prestazioni e i risultati. Resto convinto che al 31 agosto saremo tutti molto soddisfatti. Sentiamo la responsabilità di rendere felici i nostri milioni di tifosi".



SPORTAL.IT | 21-07-2019 22:35