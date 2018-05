Napoli, Ancelotti ha chiesto Renato Sanches

C’è anche Renato Sanches nella lista dei desideri di Carlo Ancelotti.

Il tecnico del Napoli ha richiesto alla società l’acquisto del centrocampista portoghese che già aveva allenato ai tempi del Bayern Monaco.

Complice una stagione negativa in prestito allo Swansea, i bavaresi potrebbero decidere di venderlo per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Un’opportunità importante per la dirigenza partenopea, pronta a regalare al nuovo allenatore il primo colpo di questo mercato estivo.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 15:45