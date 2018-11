Napoli, Ancelotti non mette nessuno sotto esame

Far finta che sia il Real Chievo. Il trucco è sempre lo stesso: provare a dare stimoli alla squadra per una gara che sulla carta sembra scontata ma che può presentare rischi e pericoli. Al San Paolo arriva l’ultima in classifica, a zero punti e con un nuovo allenatore, Di Carlo al posto di Ventura, ma Ancelotti non si fida: “Non abbiamo mai pensato che il calendario iniziale fosse difficile né che sia facile ora, ogni partita deve essere preparata al massimo, il Chievo è il fanalino di coda ma ha tante motivazioni, ha cambiato allenatore e sicuramente Di Carlo proporrà qualcosa di nuovo. Sulla carta anche a Genova poteva essere più facile e poi non si è dimostrata così. Difficile dire con un calendario come quello della Juve dove saremmo ora”. Allegri e Spalletti hanno visioni diverse sul tour de force da qui alla prossima sosta, per il tecnico del Napoli è “un’opportunità per rimanere competitivi anche nella seconda parte della stagione, dobbiamo sfruttare queste partite da qui a Natale per accorciare le distanze dalla prima della classe e per passare il turno in Champions”. E’ un’opportunità anche per chi non sta rendendo al meglio, come Milik: “Ci sono dei giocatori che, come tutti, hanno momenti buoni e meno buoni. Lui fa parte di una batteria di attaccanti che in generale mi ha soddisfatto. Hanno fatto benissimo, Milik compreso, la squadra gioca un calcio offensivo ed efficace poi ci sono momenti e momenti, magari Mertens ora è più avanti ma questa non deve essere considerata un’opportunità per Milik che non deve dimostrare niente”.

VENTI DI GUERRA – Sulla formazione nessun indizio: “Quelli che sono arrivati dalle nazionali stanno bene, abbiamo avuto purtroppo qualche problema con Younes e soprattutto con Verdi, dobbiamo valutare un colpo che ha preso Mertens in allenamento, quindi sarà difficile per me indicare chi deve andare in panchina. Vogliamo però iniziare bene questo ciclo che ci porterà alla sosta. Diawara? Potrebbe giocare domani ma siamo contenti del suo rendimento anche se qualcuno si è lamentato perchè ha giocato poco”. De Laurentiis ha detto che 6 punti dalla Juve sono un soffio di vento: “Preferiremmo avere un distacco inferiore ma proveremo a ridurlo, senza dimenticare che la Juve ne ha pareggiata una sola, è più merito loro che demerito nostro”. Ancelotti indica le cose che gli piacciono di più della sua creatura: “Della mia squadra mi piace che abbia sostanza, che è capace di leggere bene quel che succede in campo e che quando c’è da soffrire sa farlo. Mi è piaciuto il lavoro collettivo, gli attaccanti che difendono, la qualità che abbiamo messo nel gioco anche da dietro e la personalità mostrata finora”. Tanti gol fatti ma c’è ancora da migliorare: “Su palle inattive possiamo segnare di più”. Capitolo Cavani, Ancelotti prova a svincolarsi: “Siamo concentrati su gennaio, poi per giugno ci sarà tempo per fare ragionamenti per vedere se vanno presi rimedi. Su Cavani non mi nascondo: mi hanno chiesto se mi piacerebbe allenare Cavani e ho detto sì perchè mi piace allenare campioni che non ho mai allenato. Mi piacerebbe allenare anche Messi e Mbappè se è per questo. Comunque fino a giugno stiamo bene così, con il rientro di chi ora è fuori”.

SPORTEVAI | 24-11-2018 13:21