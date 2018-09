Napoli, Ancelotti osannato da tanti e criticato dai nostalgici

Benvenuto a Napoli. Dove gli estremismi si toccano e dove la polemica calcistica è il pane quotidiano. Benvenuto, Ancelotti, che aveva accettato con entusiasmo e gioia l’avventura, consapevole dei rischi cui andava incontro. La sua scommessa, di dare un’impronta internazionale e vincente a una squadra senza top-player, è cominciata da poco ma il difficile è già adesso. Il mezzo passo falso in Champions, dove il pari con la Stella Rossa Belgrado viene visto come due punti persi visto il girone terribile con Liverpool e Psg, ha riaperto la botola dei rimpianti dei tanti nostalgici di Sarri.

Quelli che dopo il ko per 3-0 a Genova con la Sampdoria avevano cominciato a rifarsi vivi per criticare scelte e moduli e che ora rialzano la voce. Dov’è lo spettacolo degli altri anni? Dov’è quel gioco che faceva innamorare tutta l’Europa? Giusta o sbagliata che sia l’analisi (in Europa il Napoli l’anno scorso è uscito subito dalla Champions e subito dall’Europa League) cozza con quella dei tanti che trovano solo il lato positivo della new-age ancelottiana. La valorizzazione di tutta la rosa, lo stimolo che era necessario dare ai senatori, anche a costo di mandarli in panchina, per rimotivarli dopo tre anni di martellamenti che aveva finito per svuotarli, la capacità di leggere le partite in corsa e cambiare a seconda dei momenti della gara. E anche i risultati: 9 punti in 4 giornate in campionato, neanche il decantato Sarri c’era riuscito al suo primo anno azzurro.

E l’anno scorso alla prima di Champions il Napoli in trasferta perse (con lo Shakhtar) e non pareggiò. La maggioranza è dalla parte del tecnico e per il suo passato onusto di gloria ma per il suo presente e per quello che sta facendo in azzurro. Eppure c’è chi accusa Ancelotti di non riuscire a rendere più concreta questa squadra sotto porta, dimenticando che anche negli anni scorsi il Napoli molto spesso macinava tanto e concludeva poco a volte, ma la verità è che Higuain non c’è più, che Mertens – che aveva tolto le castagne dal fuoco con i suoi gol negli ultimi due anni – non c’è ancora e che Milik ha dei limiti (oltre al fisiologico rigetto fisico dopo essere rientrato con due infortuni gravi alle spalle). Eppure anche in tv ieri c’era un noto opinionista di un’emittente regionale pronto a sparare a zero:: “Sono fortemente preoccupato. Abbiamo una stagione lunga da salvare. La Fiorentina l’abbiamo battuta con un’invenzione dopo una brutta gara, veniamo da una scoppola a Genova che ancora ci fa male. Stasera abbiamo giocato con una squadra che in Italia non si salva, PSG e Liverpool faranno un sol boccone di questi qua. Il Napoli ha valori individuali molto buoni, ma ha perso l’identità che aveva. Si capisce che siamo in una fase di passaggio, ma il passaggio non si vede. In campo gli azzurri non sanno cosa fare. Stasera ci si giocava la gara decisiva, e si cambia sistema di gioco? Questa squadra non è nè carne, nè pesce”. Non dovrà allenare solo i giocatori, Ancelotti forse. Ma anche pubblico e media.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 19-09-2018 13:46