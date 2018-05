Napoli, Ancelotti progetta una corazzata da scudetto

Carlo Ancelotti, si sa, si muove solo se il progetto è di altissimo profilo. Lo testimoniano le sue esperienze al Psg, al Chelsea, al Real Madrid e al Bayern Monaco, società che gli garantivano una spesa pesante sul mercato e una rosa all’altezza delle sue ambizioni.

Il tecnico di Reggiolo, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe sottoscritto con il Napoli un accordo da 6,5 milioni di euro all’anno, staff incluso, verrà annunciato a breve e ha già pronto un piano per conquistare finalmente lo scudetto dopo anni di tentativi andati a vuoto. Nel suo staff saranno presenti Davide Ancelotti, suo figlio, che sarà il suo assistente personale, il genero Mino Fulco, lo storico preparatore Mauri e il figlio di quest’ultimo.

Con l’arrivo di Carletto si scatena il toto-nomi dei giocatori che lo seguiranno sotto il Vesuvio, alla ricerca dell’impresa. Ancelotti, riporta Sportmediaset, ha dato ad Aurelio De Laurentiis la lista dei suoi cinque intoccabili: Albiol, Koulibaly, Insigne, Zielinski e Milik. Non ci sono Callejon e Mertens, che avendo clausole rescissorie molto basse nei loro contratti potrebbero partire, e soprattutto non con c’è Marek Hamsik, che potrebbe salutare tutti in estate.

Il capitano azzurro, protagonista di tante battaglie e amatissimo al San Paolo, in un’intervista ha aperto a un possibile addio: potrebbe finire in Cina, allo Shandong Luneng, che avrebbe offerto 30 milioni di euro per il suo cartellino. Ma l’arrivo dell’ex mister del Milan potrebbe spingerlo a fare dietrofront.

De Laurentiis ha promesso ad Ancelotti arrivi di primissimo piano: è spuntata una chiacchierata con Arturo Vidal lunedì sera, durante il match d’addio di Pirlo. Oltre al centrocampista del Bayern Monaco, l’altro nome caldissimo è quello di Karim Benzema, apprezzatissimo da Ancelotti dai tempi del Real. Poi c’è la suggestione Mario Balotelli, che si libera a parametro zero entro fine giugno e ha sempre dichiarato il suo sogno di vestire la maglia azzurra. Ma siamo solo all’inizio.

