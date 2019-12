Napoli, Ancelotti pronto per una nuova sfida

Conclusa, malamente, la su avventura al Napoli, Ancelotti potrebbe rimettersi presto in gioco altrove. L'Arsenal, alla disperata ricerca di un nuovo allenatore, sarebbe interessato all'ormai ex allenatore del club azzurro.

Ancelotti ha già lavorato, con eccellenti risultati, in Premier League. Dal 2009 al 2011 ha allenato il Chelsea, conquistando ben tre trofei, in particolare la Premier League 2009/10. Ancelotti ha un contratto in essere con il Napoli fino al giugno del 2021.

SPORTAL.IT | 11-12-2019 08:22