Napoli, Ancelotti toglie dal mercato Ounas

Adam Ounas non verrà ceduto in questa finestra di mercato.

Questa la volontà di Carlo Ancelotti che, secondo quanto riportato da Le Buteur, sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni dell’attaccante algerino nelle amichevoli estive.

Il giocatore rimarrà dunque a Napoli per giocarsi le sue chance. Al momento parte come vice Insigne, ma il tecnico partenopeo lo potrà utilizzare durante la stagione anche come trequartista o falso nueve.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 16:40