Napoli, anche Conte ha scaricato Lukaku: ultimatum a Big Rom, cosa succede se non torna entro il 31 marzo

Il Napoli attende il rientro di Lukaku entro il 31 marzo dopo la sua permanenza ad Anversa. Il club valuta provvedimenti mentre tifosi e ambiente si dividono.

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Il caso legato a Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli, trasformandosi in una situazione sempre più delicata. L’attaccante belga, atteso a Castel Volturno dopo aver rinunciato agli impegni con la nazionale, non ha fatto ritorno in città, spiazzando società e staff tecnico. Una scelta che non è passata inosservata e che ha alimentato tensioni interne. Anche Antonio Conte si aspettava un segnale diverso. Il club ora ha fissato una scadenza chiara: il 31 marzo.

Il caso Lukaku e la posizione del Napoli

La decisione di Romelu Lukaku di restare ad Anversa per proseguire il lavoro fisico ha colto di sorpresa il Napoli. Dopo il lungo stop per infortunio, il rientro in gruppo era considerato un passaggio fondamentale per il finale di stagione. La società si aspettava infatti la sua presenza immediata a Castel Volturno. Il mancato rientro è stato interpretato come un segnale negativo. Da qui la scelta del club di prendersi qualche giorno per valutare la situazione.

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L’ultimatum: 72 ore decisive

Il Napoli ha deciso di attendere fino al 31 marzo, data della ripresa degli allenamenti, prima di prendere eventuali provvedimenti. Si tratta di una sorta di ultimatum per il centravanti belga, chiamato a chiarire la propria posizione. In queste ore resta aperto il dialogo tra le parti, con l’obiettivo di evitare uno strappo definitivo. Tuttavia, il tempo stringe e la situazione resta in bilico. Le prossime 72 ore saranno decisive per il futuro immediato del giocatore. Chi non si aspettava un atteggiamento del genere da parte di un suo storico fedelissimo è Antonio Conte. Anche a lui Big Rom non ha risposto e il tecnico salentino ne è rimasto spiazzato, con reazioni facilmente immaginabili.

Cosa può succedere e la reazione dei tifosi

Nel caso in cui Romelu Lukaku non dovesse rientrare entro i tempi stabiliti, non è esclusa una decisione forte da parte del club, come l’esclusione dalla rosa. Uno scenario che testimonia la tensione crescente attorno al caso. Intanto, anche i tifosi del Napoli si dividono tra chi difende l’attaccante e chi critica duramente la sua scelta. Il clima resta incerto, in attesa di sviluppi concreti. Tutto dipenderà dalle prossime mosse del giocatore: rientrare e riappacificarsi con l’ambiente o rompere definitivamente. Una situazione che a qualcuno ha ricordato anche il suo burrascoso addio all’Inter.

Una volta archiviata questa spiacevole parentesi, poi arriverà anche il momento di parlare di futuro. Il 32enne belga ha un contratto in scadenza nel 2027 e percepisce un ingaggio elevatissimo per le casse partenopee pari a 6,5 milioni di euro l’anno. L’esplosione di Rasmus Hojlund, che verrà riscattato dal club azzurro, rende Big Rom un’alternativa eccessivamente lussuosa per Aurelio De Laurentiis. Anche questo nodo, presto o tardi, verrà al pettine.