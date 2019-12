Napoli, ancora un passo falso: Ancelotti verso l'esonero

Altro passo falso del Napoli, a digiuno di vittorie da mesi: la squadra di Ancelotti non va oltre l'1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese nel secondo anticipo del sabato della quindicesima giornata di serie A. A Lasagna replica Zielinski: in classifica i partenopei sono settimi a 21 punti, a -8 dalla Zona Champions; il futuro del tecnico di Reggiolo è sempre più in discussione. Friulani quattordicesimi a quota 15.

Napoli non pervenuto nel primo tempo. La squadra di Ancelotti esercita un possesso palla sterile e non crea praticamente nulla dalle parti di Musso, se non una serie di cross respinti dalla difesa friulana. Al 32' l'Udinese passa alla prima occasione gol dell'incontro: contropiede fulminante orchestrato da Fofana, palla per Lasagna che si smarca da Koulibaly e di destro batte Meret.

Dopo lo svantaggio i partenopei non cambiano atteggiamento, e solo poco prima dell'intervallo Lozano ha una grossa chance sul traversone di Mario Rui, ma colpisce male spedendo fuori.

Ripresa, è un altro Napoli. Bocciato Insigne, fuori all'intervallo per Llorente: i partenopei si avvicinano al pareggio con Mertens al 50', e con Fabian Ruiz un minuto dopo. Ancelotti butta nella mischia anche Younes, dentro per Lozano. Al 69' arriva il pareggio: Zielinski si libera in area e con un sinistro a giro sorprende Musso.

Trovati il pareggio e la fiducia, il club azzurro si butta in avanti alla ricerca della vittoria. Al 78' Llorente sbaglia malamente di testa davanti a Musso, all'82' Younes da fuori fa venire i brividi ai padroni di casa.

Più confusione nel finale di partita: il Napoli sembra non avere più le forze necessarie, Maksimovic al 79' viene espulso prima dell'ingresso in campo dopo aver battibeccato con il guardalinee. Un altro sintomo del nervosismo dello spogliatoio azzurro.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 19:57