Napoli, ancora una delusione: “Ora deve andare via”

Niente da fare. Il Napoli non ne vuole sapere di uscire dalla crisi e alla Dacia Arena arriva solo un pareggio. Dopo il gol di Lasagna nel primo tempo, ci ha pensato Zielinski a riportare i conti in parità ma il forcing finale, un po’ disordinato degli azzurri, non ha prodotto la vittoria che manca dal mese di ottobre.

Le reazioni. E ora per i tifosi la misura è colma e il maggiore indiziato è Carlo Ancelotti. “Ancelotti è la mia più grande delusione da quando tifo Napoli” sostiene un tifoso. “E’ andata in scena l’ennesima prova vergognosa di questa squadra. Ore preghiamo che quel signore sulla panchina abbia un pizzico di dignità e si dimetta. Ancelotti fai l’uomo. Vattene”. Il buon Ancelotti è passato nel giro di un anno da Re Carlo a colpevole numero uno: “Che deve fare di più Ancelotti per farsi cacciare. Non ci credo che riesce a perdere pure in casa contro il Genk”.

Colpe alla squadra. Ma se Ancelotti è il colpevole numero uno, i tifosi azzurri non risparmiano nemmeno la squadra: “Ennesimo pareggio che sa di sconfitta che rappresenta l’anticalcio in tutti i sensi. Primo tempo pessimo, secondo tempo sicuramente meglio. Inguardabili Insigne e Lozano”. Non vengono risparmiati neanche i senatori che nel corso degli ultimi anni hanno segnato il destino, in positivo, di questa squadra: “Insigne, Mertens, Callejon toglietevi dai co…. Grazie per quello che avete fatto”.

Speranze perdute. Con il pareggio alla Dacia, i tifosi partenopei hanno ormai messo da parte qualsiasi speranza di successo: “Ci hanno tolto pure la gioia di un urlo ad un gol”. Però c’è anche chi la mette sul positivo: “Se continuiamo così ci salviamo di sicuro”.

SPORTEVAI | 07-12-2019 20:09