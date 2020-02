Napoli ancora vincente: per i tifosi l’eroe è soltanto uno

Il Napoli si avvicina all’Europa League. La squadra di Gattuso conquista un successo meritato ai danni del Torino dopo una gara dominata per 90 minuti e messa in pericolo con una disattenzione nel finale. Gli azzurri continuano sulla strada della “guarigione” e si avvicinano alla qualificazione in Europa League.

Meriti al tecnico

Per i tifosi del Napoli c’è soprattutto un protagonista: il tecnico Rino Gattuso. L’allenatore ha dimostrato di sapere cambiare il volto alla squadra dopo l’infelice esperienza Ancelotti: “Quel presuntuoso giocava con Lozano alla Pampa Sosa. Bravo Mister Gattuso, altra partita preparata benissimo. Meriti tanto”, scrive Alessio. Ma sono in tanti ad applaudire il lavoro del tecnico: “Non avevo dubbi a dicembre, figurarsi adesso. Gattuso stupirà! Il meglio deve ancora venire”.

Ma c’è anche chi ha una visione diversa sull’allenatore: “Ritentiamo una inseminazione artificiale. Se il Torino non avesse avuto degli attaccanti scarsi staremmo di nuovo a recriminare sui punti persi. Gattuso non è la soluzione”.

Un gol di troppo

Ma i tifosi del Napoli avrebbero fatto volentieri a meno della sofferenza nel finale. Il gol di Edera nel finale ha riaperto una gara che gli azzurri avevano dominato sin dalle prime battute: “Ottimo Napoli e come al solito mai porta imbattuta. Maksimovic, Lobotka e Insigne i migliori. Hysaj non so come faccia a giocare in serie A”. “E’ finita al San Paolo. L’ultima partita che il Napoli ha chiuso senza subire gol risale alla domenica dell’ingresso trionfale in città del nuovo sovrano Carlo I d’Angiò, 7 marzo 1266”.

Speranza futura

Tra le note più positive della giornata, nonostante il gol subito, c’è la prestazione dei due difensori centrali. Maksimovic e Manolas hanno sfoderato una prova davvero super: “Se Gattuso fosse chiamato un mese prime di dicembre, magari non avremmo compromesso la qualificazione in Champions. Non vedere la squadra in Champions l’anno prossimo farà male ma stasera è nata la coppia difensiva del futuro: Manolas e Maksimovic sontuosi”.

