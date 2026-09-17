Napoli, Anguissa è un caso: i timori di un film già visto, il malumore sul rinnovo e il rischio di un addio anticipato

Il centrocampista salterà per infortunio anche la gara con la Fiorentina, la paura dei tifosi è che i tempi di recupero si dilatino come accadde un anno fa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli dovrà fare a meno di Frank Anguissa anche contro la Fiorentina: il centrocampista camerunese è ancora infortunato e ora rischia di diventare un caso, tra tempi di recupero che potrebbero dilatarsi, le difficoltà per il rinnovo di contratto e la prospettiva di un addio anticipato a gennaio.

Napoli, Anguissa salta anche la Fiorentina

Frank Anguissa avrebbe dovuto essere un pilastro del Napoli di Massimiliano Allegri, invece domenica salterà per infortunio anche la partita in casa della Fiorentina, facendo registrare la terza assenza consecutiva della stagione, dopo quelle contro Arsenal e Bologna: il centrocampista è ancora afflitto da un problema agli adduttori e nella giornata di oggi non ha svolto l’allenamento insieme ai compagni. È improbabile che Anguissa recuperi in tempo per la gara del Franchi, Massimiliano Allegri – già privo di Scott McTominay – dovrà dunque chiedere gli straordinari a Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, destinati a comporre ancora una volta la coppia di centrocampo del 4-2-3-1 azzurro, con Kevin De Bruyne (o Antonio Vergara) ad agire dietro Rasmus Hojlund.

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L’infortunio di Anguissa: i timori di un film già visto

Il mancato recupero di Anguissa ha già cominciato ad alimentare sospetti e paure nella tifoseria del Napoli. Secondo il quotidiano Il Mattino, infatti, il camerunese non presenta lesioni, ma continua ad accusare dolore, restando dunque indisponibile. Il timore dei supporter partenopei è che si verifichi una situazione simile a quella di un anno fa, quando Anguissa, dopo un avvio strepitoso segnato da 4 gol nelle prime 10 giornate di serie A, si fermò a fine novembre per un problema muscolare alla coscia che pareva potesse essere risolto nel giro di un mese. Il centrocampista, invece, continuò a rinviare il suo ritorno in campo fino alla fine di febbraio, saltando la Coppa d’Africa col Camerun e risultando la controfigura di sé stesso nella parte finale della stagione.

Anguissa e il malumore per il rinnovo

A complicare la situazione di Anguissa ci sarebbe poi la questione relativa al suo contratto, in scadenza a giugno dopo il rinnovo unilaterale di un anno fatto scattare dal Napoli al termine della scorsa stagione. Una scelta che ha indispettito il centrocampista, che avrebbe invece preferito negoziare subito il prolungamento di contratto non rinviarlo al 2027. Le ultime indiscrezioni parlano di trattativa bloccata tra le parti, dopo la richiesta di Anguissa di un considerevole aumento di ingaggio: il centrocampista, che oggi guadagna 2,7 milioni di euro, parte da una richiesta di 6 milioni di euro che il Napoli, al momento, non intende soddisfare, anche a causa dei recenti problemi fisici del giocatore, vicino ai 31 anni (li compirà a novembre).

Anguissa, possibile addio a gennaio

La questione infortuni e quella del rinnovo, dunque, rappresentano due problemi nel rapporto tra il Napoli e Anguissa, rapporto che Allegri ha insistito per mantenere vivo la scorsa estate, chiedendo al centrocampista di restare in azzurro. La situazione, però, attualmente sembra cambiata e non si possono escludere sorprese a gennaio: se le condizioni fisiche di Anguissa non dovessero fornire certezze al club o se la trattativa per il rinnovo non dovesse sbloccarsi, non è escluso che il Napoli possa decidere di cedere il suo cartellino e cercare sul mercato quel centrocampista “fisico” di cui Allegri ha bisogno.