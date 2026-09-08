Napoli, per Allegri stesso problema di Conte ma soluzione diversa: la scelta con l’Arsenal dopo lo stop di Anguissa

Il tecnico ha annunciato che il camerunese mancherà all’esordio stagionale in Champions League: gli infortuni tornano a preoccupare gli azzurri

Altra stagione, stessi problemi: dopo quello di Antonio Conte, anche il Napoli di Massimiliano Allegri è alle prese con l’emergenza infortuni, ma la via scelta dal tecnico toscano per affrontarla è diversa. Max ne ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Arsenal, annunciando l’assenza di Frank Anguissa e le condizioni precarie di David Neres.

Napoli-Arsenal senza Anguissa, Neres in dubbio

La stagione del Napoli è appena iniziata, ma dopo tre giornate di campionato e alla vigilia dell’esordio in Champions League contro l’Arsenal la squadra azzurra si ritrova già in emergenza: ai lungodegenti Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci si sono aggiunti nell’ultima settimana Giovane e soprattutto Scott McTominay, senza dimenticare Sam Beukema, recuperato ma non ancora al meglio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Domani, inoltre, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Frank Anguissa e probabilmente di David Neres. Lo ha ammesso lo stesso tecnico nella conferenza stampa della vigilia: “Non saranno della partita McTominay perché come sapete ha subito l’ intervento al cuore e Anguissa che questa mattina ha avuto un problema all’adduttore – ha detto Max ai giornalisti – Neres è un punto interrogativo: domani mattina vediamo se sta bene il ginocchio e non gli dà fastidio sarà disponibile”.

Allegri e Conte: stesso problema, soluzioni diverse

Il gran numero di infortuni sono stato il grande problema della scorsa stagione del Napoli, un problema a cui Antonio Conte ha sopperito dando fondo a tutta la sua abilità sul campo, cambiando ripetutamente nel corso dell’annata sistema di gioco e impostazione tattica, passando dalla difesa a quattro a quella a tre. Anche Allegri è, come noto, un allenatore in grado di modificare tatticamente il volto delle proprie squadre, ma al momento quella del cambio di modulo non è la strada che Max intende seguire.

“Non ci sarà assolutamente un cambio tattico”, ha annunciato Allegri, che dunque insisterà sul 4-3-3. Senza Anguissa e con McTominay ancora fermo il centrocampo dovrà necessariamente cambiare rispetto alla gara con l’Inter, ma il tecnico non ha voluto anticipare quale sarà la soluzione e se in particolare se Billy Gilmour farà il suo esordio stagionale da titolare: “Ho quattro centrocampisti, tre di questi giocheranno”, si è limitato a dire Allegri facendo riferimento al quartetto composto dallo scozzese, Stanislav Lobotka, Antonio Vergara e Kevin De Bruyne.

Allegri lancia De Bruyne

Poco dopo, però, Allegri ha fatto intendere che uno dei quattro potrebbe essere proprio KDB, finora utilizzato soltanto a gara in corso. “De Bruyne è un giocatore straordinario, è arrivato il 5 agosto, domani molto probabilmente sarà della partita”, ha dichiarato l’allenatore. E con De Bruyne, il triangolo di centrocampo potrebbe anche cambiare lievemente assetto, soprattutto se il belga dovesse andare in campo con Lobotka e Gilmour: nel corso della gara questi ultimi potrebbero anche formare una sorta di “doble pivote” davanti alla difesa, per dare più libertà di azione a KDB qualche metro più avanti. Ma il 4-3-3 potrebbe anche restare identico a quello visto finora, con Gilmour ad agire da mezz’ala, ruolo ricoperto nella prima stagione di Conte, quello dello scudetto, quando Anguissa si fermò per infortunio.

Allegri e l’ossessione per la difesa

Al di là di chi scenderà in campo, per la gara di domani contro l’Arsenal Allegri ha un solo ordine per i suoi giocatori: difendere meglio, magari ispirandosi proprio ai Gunners. “Arteta è stato bravo a sistemare la fase difensiva, l’Arsenal subisce pochi gol e di squadra lavorano molto bene”, le parole di Allegri che davanti ai giornalisti ha sottolineato la necessità del Napoli di migliorare proprio in fase passiva. “Affronteremo i migliori e servirà grande tecnica – ha continuato – quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra perché fino a questo momento con Como e Inter in certi casi abbiamo lasciato un po’ a desiderare”.

Ad ogni modo, la gara con l’Arsenal non sarà decisiva per le sorti del Napoli. Allegri lo ha chiarito quando ha parlato dell’obiettivo minimo da raggiungere nella league phase della Champions: “Domani inizia una competizione diversa dalla serie A, un mini-campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno”, le parole del tecnico. Anche perdendo con i Gunners, ne resterebbero 21 a disposizione.