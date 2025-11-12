Napoli, paura per Anguissa: Conte può perderlo prima della Coppa d’Africa, Manna stringe per il sostituto

Il centrocampista s’è infortunato durante il ritiro del Camerun, si teme uno stiramento che potrebbe togliere al tecnico un pilastro della squadra fino a gennaio

Paura per Frank Anguissa in casa Napoli: il centrocampista ha subito un infortunio durante il ritiro col Camerun e ora Antonio Conte rischia di perderlo ben prima dell’inizio della Coppa d’Africa. Il d.s. Giovanni Manna stringe per avere il sostituto all’apertura del mercato di gennaio.

Napoli, si ferma anche Anguissa

E alla fine si fermò anche Frank Anguissa: il motore del Napoli di Antonio Conte, l’unico top player della squadra azzurra a non aver risentito degli alti e bassi di questa stagione, si è infortunato durante il ritiro del Camerun a Rabat, in Marocco. Le prime notizie provenienti dalla nazionale africana parlano di un possibile stiramento al bicipite femorale per la mezz’ala di Conte, che mancherà di sicuro nella semifinale dei playoff delle qualificazioni mondiali in programma domani sera in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo: in caso di successo del Camerun, Anguissa resterà comunque a Rabat fino a domenica, quando è in programma la finale con la vincente tra Nigeria e Congo.

Conte perde Anguissa in anticipo

Lo staff del Camerun attende gli esiti degli esami di Anguissa per capire l’entità dell’infortunio del centrocampista: anche in caso di uno stiramento di lieve entità, e quindi di una convalescenza di sole 2-3 settimane, per il Napoli sarebbero guai. Il 14 dicembre, dopo la partita con l’Udinese, Anguissa è infatti destinato a lasciare gli azzurri per unirsi al ritiro del Camerun in vista della Coppa d’Africa. Di fatto, rischia di ridursi ulteriormente il numero di partite in cui, dopo la sosta, Conte potrà disporre di Anguissa: con uno stiramento, nella migliore delle ipotesi, il camerunese salterebbe i match con Atalanta, Qarabag, Roma e Cagliari, e tornerebbe a disposizione solo per le gare con Juventus, Benfica e Udinese, prima di partire nuovamente.

Manna stringe per il sostituto

L’utilizzo “a singhiozzo” di Anguissa dopo la sosta e la sua successiva assenza per la Coppa d’Africa – che potrebbe prolungarsi fino al 18 gennaio, data della finale – obbligano dunque il Napoli ad accelerare le operazioni di mercato a cui il d.s. Giovanni Manna sta già lavorando da diverse settimane, se non da mesi. Ora l’obiettivo del direttore sportivo non è solo acquistare un centrocampista “fisico” in grado di rimpiazzare Anguissa, ma anche di chiudere l’acquisto nel più breve tempo possibile, in modo da metterlo a disposizione di Conte già nei primi giorni di gennaio, alla riapertura della sessione invernale. Nei piani di Manna l’obiettivo numero uno resta Kobbie Mainoo, talentuoso 20enne che fatica a trovare minuti nel Manchester United. Le schermaglie con i Red Devils sono già iniziate, ma il tempo corre e la sensazione è che alla fine sarà decisivo l’intervento di Aurelio De Laurentiis.