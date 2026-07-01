Il centrocampista ha pubblicato un filmato insolito che pare nascondere un segnale per il nuovo allenatore. Intanto i turchi si fanno avanti: Manna vorrebbe il loro trequartista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli non è ancora definito, ma intanto il centrocampista ha pubblicato un video piuttosto insolito per le sue abitudini che sembra nascondere un messaggio a Massimiliano Allegri. Sul camerunese c’è l’interesse del Besiktas, proprietario del talento Muci che piace a Giovanni Manna: il d.s. azzurro rischia però di subire la vendetta di Vincenzo Italiano.

Napoli, il video insolito di Anguissa

Il Napoli e Frank Zambo Anguissa continueranno insieme o si diranno addio nel mercato estivo? La sessione estiva è appena iniziata e il futuro del centrocampista, messo da parte di fatto da Antonio Conte dopo il grave infortunio muscolare di dicembre, resta nebuloso. Ad alimentare le voci di un possibile addio ha contribuito lo stesso Anguissa con un video piuttosto insolito pubblicato sul suo account Instagram: nel filmato il centrocampista si allena duramente in palestra, al tapis-roulant e poi con i pesi.

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Da Anguissa messaggio ad Allegri?

Cosa c’è di strano? Beh, Anguissa non ha mai postato video dei suoi allenamenti. Sulla sua pagina compaiono solo immagini con la maglia o la divisa ufficiale del Napoli oppure scatti che ritraggono momenti familiari. Il messaggio è chiaro: Anguissa vuole mostrare di essere in buona forma e determinato a tornare in campo nella sua versione migliore.

Già, ma a chi è diretto questo messaggio? Al nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, che stima profondamente il camerunese, o a potenziali acquirenti del suo cartellino, che Anguissa vuole rassicurare riguardo alle sue condizioni?

L’interesse del Besiktas: Muci e la vendetta di Italiano

Tra i club interessati ad Anguissa c’è il Besiktas, club turco che potrebbe presto presentare un’offerta per il centrocampista da 15 milioni di euro. Il d.s. del Napoli Giovanni Manna potrebbe approfittare dell’attenzione della società di Istanbul per Anguissa per sondare la possibilità di acquistare Ernst Muci, 25enne trequartista albanese di proprietà del Besiktas che si è messo in luce durante la scorsa stagione, trascorsa in prestito al Trabzonspor, squadra con cui ha firmato 15 gol e 9 assist tra coppa e campionato turco.

Attenzione, però, alla “vendetta” di Vincenzo Italiano, tecnico sedotto e abbandonato dal Napoli e poi approdato al Besitkas, che potrebbe vendicarsi ponendo il suo veto all’affare Muci.