Il nuovo Napoli di Allegri prende forma: per la prima amichevole stagionale contro l’Arezzo il tecnico lancia Vergara da mezzala e indica a De Laurentiis come completare la rosa

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È il giorno del grande debutto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Superato quasi del tutto lo stato influenzale che ieri lo aveva costretto a saltare la presentazione ai tifosi, oggi il tecnico livornese sarà regolarmente alla guida della squadra azzurra nell’amichevole contro l’Arezzo dell’ex Bucchi, primo test della nuova stagione. Si gioca alle 18:00 alla SKI.IT Arena di Carciato: dopo sei giorni di ritiro a Dimaro, il risultato avrà ovviamente un valore relativo, mentre saranno soprattutto le scelte di Allegri a catturare l’attenzione. Dal modulo agli uomini chiamati a interpretare il suo calcio. E sullo sfondo spuntano anche tre richieste di mercato a De Laurentiis, arrivato in Val di Sole proprio per assistere all’esordio del nuovo Napoli.

Napoli-Arezzo, Allegri al debutto: il modulo

Allegri ha deciso: la difesa a tre, almeno per il momento, va in soffitta. Si riparte dal 4-3-3, il sistema di gioco che ha regalato al Napoli alcune delle pagine più belle della sua storia recente prima con Sarri e poi con Spalletti, e che solo in parte era stato riproposto da Conte, costretto a cambiare assetto a causa dei tanti infortuni che hanno condizionato la sua seconda stagione alle pendici del Vesuvio.

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Una scelta che nasce anche dalle caratteristiche della rosa attuale. Il Napoli ha infatti diversi esterni offensivi di qualità e immaginare una squadra senza gli strappi e la fantasia di Alisson Santos e David Neres, ancora alle prese con il recupero, sembra difficile. Il 4-3-3 è quindi destinato a diventare la base del nuovo corso targato Allegri.

Le prime scelte di Allegri: la novità Vergara

Gilmour, Beukema e Neres non saranno disponibili contro l’Arezzo perché stanno svolgendo lavoro personalizzato. Allegri darà spazio a tutti nel corso dei 90 minuti, ma la formazione iniziale dovrebbe rappresentare una prima indicazione del suo Napoli ideale. Meret e Milinkovic-Savic si alterneranno tra i pali, anche se l’allenatore ha già evidenziato che ci sarà una gerarchia ben definita. In difesa spazio a capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e uno tra Spinazzola e Gutierrez.

A centrocampo non si discutono Lobotka in cabina di regia e Anguissa, il cui futuro resta però ancora da definire. La vera curiosità riguarda Vergara: il giovane talento, vicinissimo al rinnovo, sarà provato da mezzala e non da esterno, ruolo nel quale era stato utilizzato con Conte. Una possibile svolta tattica per il classe 2003. Sugli esterni offensivi agiranno Politano e Alisson Santos, mentre al centro dell’attacco ci sarà Hojlund.

Le tre richieste di mercato a De Laurentiis

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è già stato un primo confronto tra Allegri e De Laurentiis sugli interventi necessari per completare la rosa. Del resto, il tecnico era stato chiaro in conferenza stampa: prima di giudicare un giocatore bisogna allenarlo e conoscerlo. Resta comunque evidente la necessità di alcuni rinforzi. Oltre a un difensore per colmare l’assenza di Buongiorno, che resterà fuori almeno due o tre mesi, sono tre i ruoli indicati dal tecnico toscano.

Il Napoli cerca un vice Di Lorenzo, un altro esterno offensivo – con l’argentino Zeballos molto vicino – e un nuovo portiere. L’arrivo dell’estremo difensore, però, dipenderà dalla cessione di uno tra Meret e Milinkovic-Savic. In cima alla lista dei desideri figura il nome di Vicario, destinato a lasciare il Tottenham di De Zerbi.

Napoli-Arezzo: le probabili formazioni